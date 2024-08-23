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股王飆天價穩定千金股軍心 4檔大漲逾半根停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股集中市場及櫃買市場雙雙開低走高，大盤指數收在22,158.05點，上漲9.22點，櫃買指數表現更加搶眼，以22日最高的271.68點收盤，上漲1.92點，漲幅0.71%。台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股集中市場及櫃買市場雙雙開低走高，大盤指數收在22,158.05點，上漲9.22點，櫃買指數表現更加搶眼，以22日最高的271.68點收盤，上漲1.92點，漲幅0.71%。台股示意圖。圖／本報系資料照片

台股集中市場及櫃買市場雙雙開低走高，大盤指數收在22,158.05點，上漲9.22點，櫃買指數表現更加搶眼，以22日最高的271.68點收盤，上漲1.92點，漲幅0.71%；千金股由股王信驊（5274）領軍上攻，股價收在5,330元，大漲430元，漲幅8.77%，創下歷史新高，15檔千金股中收盤漲幅超過半根停板的還有祥碩（5269）、弘塑（3131）、川湖（2059）等，其中僅4檔下跌作收。

台股早盤以22,042.59點開低，一度下滑至21,935.98點，跌落至22,000點之下，台積電（2330）以944元開低一度下滑至939元，終場收在949元，下跌2元，跌幅0.21%，但台積電概念股則是相對強勢，AI股漲跌互見，大盤指數終場則是翻紅收在22,158.05點。

櫃買市場的表現更加強勢，早盤以269.51點開低，一度下滑至267.86點，午盤過後翻紅，終場收在最高271.68點；上櫃股中由股王信驊領軍，早盤以4,830元開低後走高，股價重返5,000元關卡之上，一度拉升至5,335元，創下歷史新高，終場收在5,330元，上漲430元，漲幅8.77%。

股王強漲穩住千金股軍心，15檔千金股中，漲幅超過半根停板共有4檔，信驊之外，祥碩以1,750元收盤，上漲105元，漲幅6.38%；川湖收1,300元，上70元，漲幅5.69%；弘塑收在2,025元，上漲105元，漲幅5.46%。

另外，股后大立光（3008）以3,050元收盤，上漲50元，漲幅1.66%；緯穎（6669）收1,915元，上漲50元，漲幅2.68%；嘉澤（3533）、健策（3653）、穎崴（6515）、M31（6643）等漲幅逾1%；世芯-KY（3661）也上漲；但力旺（3529）、旭隼（6409）、創意（3443）、聯發科（2454）則是下跌收盤。

AI 信驊 台積電 台股 大立光 櫃買指數 股王

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