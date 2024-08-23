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半導體展題材暖身 志聖帶頭 G2C+聯盟三公司股價齊漲停

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

SEMICON 台灣2024 國際半導體展將於9 月4 日至9 月6日於台北南港展覽館一、二館盛大展開。 為AI時代提供動力。 賦能AI 無極限為題，探索驅動AI 時代的關鍵「半導體」如何引領當代科技大幅躍進。而歷年積極參加展會的志聖（2467）今年也不落人後，隨著半導體展題材暖身，志聖帶頭G2C+聯盟三公司志聖、均豪（5443）、均華（6640）午盤股價齊漲停。

依據規劃，三家公司所屬的G2C+聯盟預定下週舉辦展前記者會，屆時將說明今年參展主軸以及各公司在半導體佈局特別是先進封裝的斬獲。

依據官網介紹，志聖工業(CSUN)、均豪精密(GPM)、均華精密(GMM) 三家公司在電子精密機械設備領域深耕多年，將以三家公司縮寫，組成G2C 聯盟並後續加入志聖子公司創峰光電(TCF)、均華子公司祁昌電測(UTRON)與友好企業視動自動化(VM)，以+展現聯盟永續並樂於合作的精神。透過聯盟，整合三家公司人力、物力、技術，建立強大供應鏈和服務體系，串接相關製程設備及工廠自動化，提供客戶更完整的Turnkey(一站式)服務。

備受關注的是志聖，志聖從PCB產業設備跨足半導體領域，更是2023年首度獲得台積公司優良供應商卓越表現獎，台積電公司於2023年12月供應鏈管理論壇頒發優良供應商獎項，其中志聖工業股份有限公司當時獲頒卓越量產支援，和應用材料、信越化學工業株式會社、科林研發股份有限公司共同入列獲獎名單，是罕見殊榮。

半導體 志聖

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