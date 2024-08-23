台股開低走高漲9點收22,158點 股王信驊創新高、新光金爆量百萬張

台股今（23）日收盤上漲9.22點，終場以22,158.05點作收，成交量3,048.55億元；台積電（2330）收盤價949元，下跌2元、跌幅0.21%；股王信驊（5274）5,330元作收再創新高價，上漲430元，漲幅8.78%。

今日盤面焦點之一是新光金（2888）併購案，新光金今日爆出126萬餘張成交量，以平盤價12.45元作收；，台新金（2887）今日股價上揚0.6元以19.4元收盤，成交量約9.8萬張；至於有意介入的中信金（2891）今日股價下挫1.05元，以33.1元收盤，

今日成交金額大且走高為：均豪（5443）、東捷（8064）、昇陽半導體（8028）、旺矽（6223）、光聖（6442）、信驊（5274）、波若威（3163）、華城（1519）、雲豹能源、永光（1711）、志聖（2467）及緯穎（6669）；成交金額大卻疲軟者有：中信金、鑫科（3663）、京城（2524）、創意（3443）、福裕（4513）、東鹼（1708）、晶彩科（3535）、聯電（2303）、系統（5309）、藥華藥（6446）及康全電訊（8089）。

第一金投顧表示，近期影響美股的幾個總體經濟數據，皆呈現理想的方向發展，帶動美股連日上漲；不過，近日漲多開始回檔，預期台股也將跟著下跌，要留意風險，市場靜待接下來的幾件大事，包含全球央行年會、聯準會降息信號、輝達財報的AI未來前景，若皆符合或優於市場預期，股市才將有上漲空間。另外，下半年將進入電子旺季、半導體展、蘋果新品發表會、NVIDIA AI 新品上市等，皆都有助於電子股回檔後，資金及市場焦點持續放在蘋概股、AI 電子股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價持續上漲。