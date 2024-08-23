新光金股價沒跌…跟台新金合併多了對手中信金（2891）！看懂出價低的「三理由」
新光金、台新金的董事會22日晚間宣布採用換股方式來合併，換股方式是以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，如果以宣布合併案前一天收盤價來看，等於新光金的換股定價是11.321元，明顯比實際收盤價12.45元低了9%左右，比起新光金的每股淨值16元更是低到不行，使得隔天新光金的股價一開盤就重挫4.8%，小散戶股東當然氣憤難耐。
尤其這件國內第二起金控公司合併案又比第一起的富邦金、日盛金控合併案更受矚目，因為台新金、新光金的合併案還多了一個中信金的競爭對手，那為什麼兩邊的董事會還會訂出這樣有爭議且偏低的合併價格，讓對手能有見縫插針的空間呢？而原本以為股價會重挫的新光金，為什麼還沒什麼大跌呢？原因很簡單，花個一分鐘就能瞭解：
先說為什麼台新金的出價會比外界意料的低？有以下幾個理由：
第一
推測早在新光金股價低於10元、9元以下時，台新金就應該已經算好合併價至少值得11元以上，所以當時並不算是低估了新光金的價值。
只是沒想到的是，從前幾個星期合併案傳出來、加上新光金公布上半年大賺204億元，新光金的股價就不回頭一路往上，逼得這兩家金控只得趕快宣布合併價格，免得股價與合併價的價差越拉越大。
第二
台新金、新光金原本就是同屬新光集團吳氏兄弟家族，兩家金控合併枱面下又已經談了很久，所以始終被認為是合意併購。
既然是合意，併購的價格當然就不會是最重要的，企業文化融合、金融領域互補、經營理念、員工權益...才是董事會注重的地方。
第三
大家都知道：金控公司的合併案都要先過金管會這一關，講白一點就是金管會主宰了合併與否的生殺大權。
如果你是金管會，你會希望看到國內金融業殺得你死我活的非合意併購、還是家族合意快樂的併購？
更何況金管會審查金控合併案時，都是如官方說法，朝向「資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好」做審議，而不是只看股東權益、收購價格而已，所以台新金、新光金董事會應該是認為主管機關對合併案的認同度頗高，才會維持現在新光金折價9%的合併價格而不做調高。
不過，現在台新金、新光金的合併價講再多已經沒有用了，因為在召開臨時股東會前，這個合併價已經不能再更改，而中信金應該會提出遠高於台新金所提的合併價格來收購新光金，至少開價也會貼近新光金每股16元的淨值（雖然合併案不是只看淨值），這樣的收購案才會成功，而這也正是等著被合併的新光金今天股價沒什麼跌的原因。
但是中信金如果把對新光金的收購價開得太高，又可能損及自己股東的權益，造成股價下跌，更可能因此讓外界及金管會加深中信金的「非善意」合併疑慮，使得這起國內第二件金控公司的合併案更加複雜，未來這些問題都考驗著金管會以及三家金控的智慧了！
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