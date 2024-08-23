新光金股價沒跌…跟台新金合併多了對手中信金（2891）！看懂出價低的「三理由」

新光金、台新金的董事會22日晚間宣布採用換股方式來合併，換股方式是以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，如果以宣布合併案前一天收盤價來看，等於新光金的換股定價是11.321元，明顯比實際收盤價12.45元低了9%左右，比起新光金的每股淨值16元更是低到不行，使得隔天新光金的股價一開盤就重挫4.8%，小散戶股東當然氣憤難耐。

尤其這件國內第二起金控公司合併案又比第一起的富邦金、日盛金控合併案更受矚目，因為台新金、新光金的合併案還多了一個中信金的競爭對手，那為什麼兩邊的董事會還會訂出這樣有爭議且偏低的合併價格，讓對手能有見縫插針的空間呢？而原本以為股價會重挫的新光金，為什麼還沒什麼大跌呢？原因很簡單，花個一分鐘就能瞭解：

先說為什麼台新金的出價會比外界意料的低？有以下幾個理由：

第一

推測早在新光金股價低於10元、9元以下時，台新金就應該已經算好合併價至少值得11元以上，所以當時並不算是低估了新光金的價值。 只是沒想到的是，從前幾個星期合併案傳出來、加上新光金公布上半年大賺204億元，新光金的股價就不回頭一路往上，逼得這兩家金控只得趕快宣布合併價格，免得股價與合併價的價差越拉越大。

第二

第三

不過，現在台新金、新光金的合併價講再多已經沒有用了，因為在召開臨時股東會前，這個合併價已經不能再更改，而中信金應該會提出遠高於台新金所提的合併價格來收購新光金，至少開價也會貼近新光金每股16元的淨值（雖然合併案不是只看淨值），這樣的收購案才會成功，而這也正是等著被合併的新光金今天股價沒什麼跌的原因。

但是中信金如果把對新光金的收購價開得太高，又可能損及自己股東的權益，造成股價下跌，更可能因此讓外界及金管會加深中信金的「非善意」合併疑慮，使得這起國內第二件金控公司的合併案更加複雜，未來這些問題都考驗著金管會以及三家金控的智慧了！

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