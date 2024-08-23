昨美股殺盤台股卻感覺跌不太下去？ 直雲：快降息了就繼續做多

昨天美股殺盤主因：標普全球公布美國8月製造業PMI初值為48，遠低於市場預期的49.5。

昨天美股突然地跳水，主要是因為PMI引發的經濟衰退，不過降息的討論也已經很接近，加上大盤之前也有大跌過一波，所以與其上上下下不如好好抱著股票。

今天的台積電設備股已經穩下來，所以台積電相關的設備股離9/4的半導體大展還有很多天，所以至少還有7天的行情，加上台積電設備股市長期的行情，所以我們先抱著我們自己股票就好。

不管股票看的是什麼，但是我覺得最近美股的氛圍相當地樂觀，所以其實昨天美股這樣跌得不多，就快降息了就繼續做多！

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