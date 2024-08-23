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台積電腿軟、非電族群撐盤 台股22000點震盪

中央社／ 台北23日電
台股今天開低震盪，盤中加權指數跌約200點，在22000點附近徘徊。台股示意圖。聯合報系資料庫照
台股今天開低震盪，盤中加權指數跌約200點，在22000點附近徘徊。台股示意圖。聯合報系資料庫照

台股今天開低震盪，盤中加權指數跌約200點，在22000點附近徘徊，台積電下跌7元，跌幅約1%，鴻海、聯發科、廣達等AI概念股腿軟，航運股、運動族群等相對撐盤。

至11時左右，台股加權指數下跌155.89點，至21992.94點，跌幅0.7%，電子股下跌約0.78%，金融股在平盤附近震盪。代表中小型股票的櫃買指數下跌0.46%。

觀察盤面焦點，台積電下跌7元，至944元，跌幅0.74%，鴻海下跌逾1%、聯發科跌逾1.6%，大立光受惠蘋果概念，逆勢漲逾1%。

AI概念股腿軟，廣達跌逾1%，緯穎、緯創、欣興平盤震盪。非電族群走勢相對撐盤，貨櫃三雄小漲，帶動運輸股紅盤。運動相關族群勁揚，喬山、來億-KY領頭漲。

金融股方面，台新金與新光金將以換股方式完成合併，台新金漲約3%，新光金早盤重挫逾6%，隨後收斂至2%左右，中信金跌幅約1%。

台新金 台積電

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