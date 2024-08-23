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台股成交量 跌破3,000億

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

全球央行年會登場，台股昨（22）日因市場觀望美聯準會（Fed）主席鮑爾談話，量能緊縮，加上外資持續調節68億元，鎖定台積電（2330）、鴻海等權值股摜壓，終場指數跌89點收22,148點，成交量乍現「2」字頭，萎縮至2,986億元，是今年2月1日以來最低。

權值股漲跌互見，電子股以聯發科、台達電，以及永光、三晃、中華化等特用化學股表現相對強勢，金融股由兆豐金、合庫金、第一金、華南金等公股金控扮演撐盤要角；櫃買市場逆勢上揚，半導體測試介面、IC設計、IC載板、電子紙、綠電等中小型題材股出面表態，千金股因M31收復1,000元，重返15檔。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股自低點19,662點以來反彈幅度不小，多頭面臨上檔季線及8月2日空方缺口近關情怯，不但外資近日大多站在賣方，投信買超力道亦有減緩趨勢。

法人評估，除鮑爾釋出降息風向球外，市場對28日的輝達（NVIDIA）財報更加關注，觀望氣氛可能延續到下周，大盤短線偏向區間震盪，操作選股不選市，屆時若能出量表態，配合外資期貨空單進一步減少，將有利多頭再攻季線。

三大法人昨日賣超83.2億元，其中外資持續提款68.8億元，連二賣、累計賣超119.1億元；外資在台指期留倉淨空單減少3,911口，降至33,090口，是近九日最低水準。

兆豐金 外資 董事長

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