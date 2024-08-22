存股優勢策略五大優點 因應動盪市場

金融市場處於多空交錯環境，基金經理人指出，優質股息策略是良好的因應之道。不過，並不是股息愈高就愈好，因為企業獲利品質才是優質收益來源，看好成長力道強、資產負債表健全、現金流佳的企業。

富達永續發展全球存股優勢基金經理人布洛爾（Jochen Breuer）分析，現在市場面臨五大逆風。一是核心與服務類通貨膨脹黏滯，增添變數；二是失業率攀升，新增就業趨緩；三是超額儲蓄用罄，消費信貸違約率上升；四是政治因素推升極端政策風險；五是股市評價面提高，地緣政治風險增加。

不過，布洛爾認為，金融環境也有利多。例如，由於基期高，通膨年增率明顯下滑；美國失業率雖上揚，但仍在50年來低點；雖然超額儲蓄差不多用完了，但信貸占收入比下降，民眾財務體質仍健康；緊縮政策進入末升段；企業整體財報表現佳，部分市場更具備評價面優勢。

布洛爾指出，存股優勢策略具備五大優勢，是市場動盪環境下的優選策略。首先，股息是股市總報酬的重要貢獻來源。統計過去20年投資各區域股票的累積報酬率，股息報酬約占40%。

其次，股息成長更能對抗通膨。統計顯示，100多年來，美國股利成長率超越美國通膨成長率。第三，股息收益較能抵禦市場波動且表現較佳。第四，透過選擇權收益策略，可以使多元收益再晉級。第五，強化股息收益永續性，包括減少對景氣敏感度產業的依賴、投資ESG永續發展領導者等。