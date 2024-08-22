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按讚千金族群 外資證券紛紛調高「股王」信驊、「股后」大立光目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
大立光。 圖／聯合報系資料照片
大立光。 圖／聯合報系資料照片

台股近來高檔震盪，買盤轉進中小績優股，特別是千金族群。外資圈最近按讚千金族群，紛紛維持或調高目標價。股王信驊（5274）的目標價上看6,400元，股后大立光（3008）目標價上看3,830元。

信驊為伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠，目前以滙豐證券的目標價6,400元最高。滙豐指出，信驊的第2季財報優於預期，主要是因為營業費用率及業外收益高於預估。信驊下半年可望持續受惠於人工智慧（AI）及傳統伺服器需求強勁，且2025年的GB200容量成長動能不變，因此維持「買進」評等。

另外，美銀證券將信驊目標價從5,300元調高到5,600元，主要是看好信驊的BMC前景，下一代產品的平均銷售單價（ASP）將持續上揚。如果輝達Blackwell延後出貨，則信驊可望受惠。

接下來，摩根士丹利證券對信驊維持目標價5,150元。高盛證券將目標價從4,200元上調到4,600元，瑞銀證券將目標價從4,270元調高到4,500元，里昂證券將目標價從3,700元調高到4,250元。

至於大立光，目前的最高目標價是瑞銀從3,500元調高到3,830元，維持「買進」評等。瑞銀認為，大立光可望受惠於高階手機規格升級及AI智慧機可能需求提高，2025年及2026年獲利展望持續看多。瑞銀估計蘋果至少占大立光獲利的七成，因此可望進一步受惠於換機潮。美銀將大立光目標價從3,200元上調到3,770元，為大立光次高價。

信驊 大立光

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