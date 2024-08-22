上市櫃上半年稅前淨利1.9兆元 寫近10年第3高

上市櫃公司最新財報公告申報出爐，金管會統計上市櫃公司（不含第一上市）上半年營業收入達新台幣18兆9568億元，創近10年同期次高、成長9.5%；稅前淨利為1兆9278億元、成長31.2%，為近10年同期第3高，主要受惠AI伺服器出貨和航運業運價上漲推升獲利成長。

金管會今天公布，若不含第一上市櫃公司，今年上半年上市櫃公司營收達18兆9568億元，創近10年同期次高，成長9.5%；上半年稅前淨利為1兆9278億元，較去年同期增加4584億元，增加31.2%，則創下近10年同期第3高。

若單看上市公司，今年上半年營收17兆6855億元，創近10年同期次高，成長9.76%；上半年稅前淨利為1兆7753億元，較去年同期增加4331億元，成長32.27%。

上櫃公司今年上半年營收為1兆2713億元，年增6.01%，上半年稅前淨利為1525億元，年增19.89%，營收及稅前淨利雙創近10年同期次高。

證期局主秘尚光琪指出，上半年獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因運價上升，致獲利成長；電腦及週邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，推升獲利等。

至於上櫃產業，尚光琪分析，上半年獲利成長產業包括電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注；文化創意業因遊戲產業營收增加；建材營造業因建案完工交屋，致獲利成長等。

尚光琪表示，除上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東等3家公司未如期出具今年第2季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報；而廷鑫、昶虹終止上市日最快落在今年11月18日，牧東最快下櫃日則為12月30日。