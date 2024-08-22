就市論勢／IC設計、晶圓代工 可低接

盤勢分析

8月全球股市宛如雲霄飛車，一度回吐上半年漲幅。但隨著美國優於預期的經濟數據、日圓套利交易平倉止穩及企業財報獲利公告等利多推升，股市V型反轉收復大部分失土。市場已預期聯準會將在9月啟動預防性降息，資金面寬鬆趨勢不變，美科技股重回多頭懷抱。

台股跟隨全球股市回檔過程中，融資水位快速降低、外資空單回補及新台幣升值等正向因素加持，籌碼和評價皆已回到健康水準。回顧台積電第2季法說會，下半年半導體景氣將維持上行周期，加上資本支出因先進製程擴張增加，顯示AI長期成長趨勢強勁可期。

台灣已被欽點為全球AI代工王國，產品規格升級、新平台陸續推出，對台廠獲利將帶來正面挹注，有利台股長線多頭格局延續。

投資建議

操作上選股不選市，AI伺服器類股業績展望及評價反覆被市場審視和驗證，看好產業鏈中IC設計、PCB及晶圓代工等具備高成長潛力族群，並逢低布局相關績優類股。