台股昨（22）日因外資持續站在賣方，呈量縮收低格局，盤面以個股題材表現為主，其中原相（3227）、永光、旺矽等強勢創波段高點，近日獲法人買盤加持，預料後市仍有上檔空間，但操作宜量力而為。

美聯準會（Fed）會議紀要顯示，多位官員傾向9月降息，加上就業市場放緩，激勵美股四大指數全數收紅，但台股追價力道有限，加上外資續賣100億元，連二日走跌，回測10日線及22,000點等關卡。

櫃買市場表現優於集中市場，凸顯盤面偏向中小型個股題材表現，以法人近五日買超逾500張標的來看，包括永光、福裕、昶昕、東鹼、倫飛、康全電訊、元太、原相、旺矽、拓凱、大立、尖點等強勢代表股，股價攜手改寫波段高點。

面板扇出型封裝（FOPLP）題材持續成為盤面關注焦點，永光傳出因FOPLP載板由晶圓變成方形基板，面積擴大帶動特用光阻劑用量倍數成長，昨日帶量攻頂收23.65元，同樣具有低股價、低基期優勢的昶昕、東鹼、大立等特化族群同步強勢。

元太隨客戶庫存去化接近尾聲，第2季獲利明顯回升，優於市場預期，兆豐投顧看好電子標籤（ESL）四色產品轉換效應，以及電子書彩色新品推出，可望帶動下半年營收逐季成長，吸引外資密集加碼，昨日股價漲5.1%收298.5元，締新猷。

身為聯家軍的IC設計廠原相，除第2季財報繳出佳績，預期第3季受惠滑鼠、遊戲機、安全監控等出貨穩步成長，營運將更上一層樓，股價在6日殺至135.5元低點後，上演V型反轉戲碼，外資及投信買盤挹注扮演關鍵，昨日股價漲2.5%收199元，連三紅。