快訊

福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請 觀光署回應了

獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

美食財報／第2季獲利縮七成 上半年每股純益1.32元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美食-KY（2723）22日通過上半年財報，第2季稅後純益0.77億元，年減70.8%，單季每股純益0.43元，累計上半年稅後純益2.37億元，年減53.7%，每股純益1.32元。

美食-KY表示，受到亞洲主要市場中國大陸連續六個季度通貨緊縮的影響，合併營收較去年同期減少9%。但北美市場上半年再度繳出亮眼成長，對合併營收的貢獻不只較去年同期增加14%，占合併營收的比重也從去年的34%跳升八個百分點，來到42%。

美食-KY中長期策略明確，選在獲利率最高、成長空間最大的美國市場加碼投資，帶動獲利結構持續改善；上半年合併營收儘管下滑，毛利率反而較去年同期提升，來到59.7%，營利率也僅小幅年減0.2%，來到6.1%；展望2025年，北美營收占比可望叩關50%門檻，推升獲利能力的力道將持續加強；而大陸當局也有機會透過消費刺激政策，帶動餐飲行業復甦，加速公司在亞洲市場營收止跌回升的腳步。

美國85ºC今年第六間全新門市於8月中旬開幕，位於北加州城市Rancho Cordova，全年展店八至10間的目標可望順利達成。法人表示，美食-KY3月以來進駐的Grand Prairie、Moreno Valley、San Antonio等市場，亞裔消費者占當地人口都不到一成，開出的門市卻不約而同獲得成功，證明85ºC獨特的美食魅力跨越國界，在超過3億人口的美國烘焙市場仍有極大的發展空間。

營收 美國 財報

延伸閱讀

南投隱藏版玻璃屋咖啡館！一週只營業4天，甜點配咖啡Chill一下午

台南必比登推介／台南鴨肉焿、台式家常菜、創意麵食新上榜

隆重登場！「花蓮金針花季」暢遊赤科山、六十石山 共度金黃色的夏日時光

柯規蔣不隨！北市敬師禮金恢復2000元 秘書長「這原因」喊話新北跟進

相關新聞

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

台股22日開高走低，終場收22,148.83點，跌89.06點、跌幅0.4%，成交金額2,893.9億元。另外，櫃買指數...

股市若設今年為終點回測績效…會明顯有偏誤！ 達人：黃金、債券皆是

過去的數據雖然可以幫助了解資產或投資標的性質，但統計的取樣很重要。

央行要銀行提「房貸降溫計畫」 營建指數連三跌

6月底銀行不動產貸款占總放款比率接近歷史高點的37.9%，央行籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，要求最晚9月6日前，全體...

金管會證期局：今年上半年上市櫃公司獲利創史上第三高

金管會今日指出，截至113年8月14日，上市(櫃)公司應申報家數共計1693家，除上市公司廷鑫(2358)、昶虹(244...

外資賣超100億元…中信金因搶親「新新併」受矚 高居外資賣超冠軍

台股22日以22,148.83點收盤，下跌89.06點，三大法人僅投信買超，外資賣超100.91億元，有意搶親新光金（2...

降息選股前哨戰 台股漲跌看AI臉色

在美國降息前，國際股市近期幾乎以V型反轉上升，建立低檔支撐；台股以台積電、廣達、大立光等為主的大聯盟，受惠蘋果及輝達訂單股價活力強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。