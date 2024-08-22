金管會證期局：今年上半年上市櫃公司獲利創史上第三高

金管會今日指出，截至113年8月14日，上市(櫃)公司應申報家數共計1693家，除上市公司廷鑫(2358)、昶虹(2443)及上櫃公司牧東(4950)等3家公司未如期出具113年第2季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

而全體上市公司在113年上半年累計營業收入17兆6855億元，較去年同期增加1兆5732億元，增加9.76%，營收金額為近十年同期次高；稅前淨利為1兆7753億元，較去年同期增加4331億元，增加32.27%，稅前淨利金額為近十年同期第三高。

113年上半年獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長，另外，航運業因運價上升帶動獲利成長，此外，電腦及周邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，亦推升獲利。

上櫃公司在113年上半年累計營業收入為1兆2713億元，較去年同期增加721億元，增加6.01%；稅前淨利為1525億元，較去年同期增加253億元，增加19.89%，營收及稅前淨利金額均為近十年同期次高。

證期局也分析上市公司上半年獲利的主要原因，包括113年上半年獲利成長產業包括電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，致獲利成長；文化創意業因遊戲產業營收增加，帶動獲利成長；建材營造業因建案完工交屋，致獲利成長等。