快訊

福建宣布即日起受理赴馬祖旅遊申請 觀光署回應了

獨／「考慮3天決定迎接挑戰」 賈永婕親曝接任台北101董事長原因

財政部證實了！台北101董事長由她出任 賈永婕曬美照：迎接新挑戰

金管會證期局：今年上半年上市櫃公司獲利創史上第三高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證期局公布，今年上半年上市櫃公司獲利創史上第三高紀錄。圖／本報系資料照片
證期局公布，今年上半年上市櫃公司獲利創史上第三高紀錄。圖／本報系資料照片

金管會今日指出，截至113年8月14日，上市(櫃)公司應申報家數共計1693家，除上市公司廷鑫(2358)、昶虹(2443)及上櫃公司牧東(4950)等3家公司未如期出具113年第2季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

而全體上市公司在113年上半年累計營業收入17兆6855億元，較去年同期增加1兆5732億元，增加9.76%，營收金額為近十年同期次高；稅前淨利為1兆7753億元，較去年同期增加4331億元，增加32.27%，稅前淨利金額為近十年同期第三高。

113年上半年獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長，另外，航運業因運價上升帶動獲利成長，此外，電腦及周邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，亦推升獲利。

上櫃公司在113年上半年累計營業收入為1兆2713億元，較去年同期增加721億元，增加6.01%；稅前淨利為1525億元，較去年同期增加253億元，增加19.89%，營收及稅前淨利金額均為近十年同期次高。

證期局也分析上市公司上半年獲利的主要原因，包括113年上半年獲利成長產業包括電子零組件業因產品出貨增加及匯兌利益挹注，致獲利成長；文化創意業因遊戲產業營收增加，帶動獲利成長；建材營造業因建案完工交屋，致獲利成長等。

上市公司 伺服器 營收 金管會

延伸閱讀

堵炒股！金管會祭投信經理人兩措施上路

金管會預告修正2項投信法規 健全產業與維持交易秩序

中信金欲「搶親」新光金 金管會提三大原則

獨／中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動「公開收購」

相關新聞

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

台股22日開高走低，終場收22,148.83點，跌89.06點、跌幅0.4%，成交金額2,893.9億元。另外，櫃買指數...

股市若設今年為終點回測績效…會明顯有偏誤！ 達人：黃金、債券皆是

過去的數據雖然可以幫助了解資產或投資標的性質，但統計的取樣很重要。

央行要銀行提「房貸降溫計畫」 營建指數連三跌

6月底銀行不動產貸款占總放款比率接近歷史高點的37.9%，央行籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，要求最晚9月6日前，全體...

金管會證期局：今年上半年上市櫃公司獲利創史上第三高

金管會今日指出，截至113年8月14日，上市(櫃)公司應申報家數共計1693家，除上市公司廷鑫(2358)、昶虹(244...

外資賣超100億元…中信金因搶親「新新併」受矚 高居外資賣超冠軍

台股22日以22,148.83點收盤，下跌89.06點，三大法人僅投信買超，外資賣超100.91億元，有意搶親新光金（2...

降息選股前哨戰 台股漲跌看AI臉色

在美國降息前，國際股市近期幾乎以V型反轉上升，建立低檔支撐；台股以台積電、廣達、大立光等為主的大聯盟，受惠蘋果及輝達訂單股價活力強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。