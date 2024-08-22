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台股下跌89點 三大法人賣超112億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股22日開盤一度上漲至22,315.92點，但盤中下跌翻黑，收在22,148.83點，下跌89.06點，跌幅0.4%，成交量跌破三千億元，僅2,893.97億元，三大法人賣超112.95億元。記者余承翰／攝影
台股22日開盤一度上漲至22,315.92點，但盤中下跌翻黑，收在22,148.83點，下跌89.06點，跌幅0.4%，成交量跌破三千億元，僅2,893.97億元，三大法人賣超112.95億元。記者余承翰／攝影

台股22日開盤一度上漲至22,315.92點，但盤中下跌翻黑，收在22,148.83點，下跌89.06點，跌幅0.4%，成交量跌破三千億元，僅2,893.97億元，三大法人賣超112.95億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超100.91億元，投信買超17.67億元，自營商賣超（合計）29.71億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.79億元，自營商（避險）賣超28.92億元。

台積電（2330）收951元，跌幅0.73%，回測季線；鴻海（2317）跌幅較重，收179.5元，下跌2.18%。高價股中信驊（5274）、世芯-KY（3661）表現亮眼，皆大漲超過半根停板，分別收4,900元和2,630元。化工股群起大漲，特用化學的永光（1711）、三晃（1721）、中華化（1727）、三福化（4755）都亮燈漲停，其他漲停的化工股還有東鹼（1708）和展宇（1776）。ABF載板三雄景碩（3189）漲停，衝上113元，欣興（3037）收161.5元，漲幅逾5%，南電（8046）收150.5元，漲幅約2%。

漲停 自營商

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