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永豐金證券推出《今天shot這盤》 每日盤前直播10分鐘盤前快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券推出《今天Shot這盤》每日盤前直播，直播團隊結合資深證券講師及年輕數位創新同仁。(永豐金證券/提供)
永豐金證券推出《今天Shot這盤》每日盤前直播，直播團隊結合資深證券講師及年輕數位創新同仁。(永豐金證券/提供)

永豐金證券開啟每日盤前直播。交易日早上八點半播，於Youtube影音平台上線《今天Shot這盤》，每日直播10分鐘免付費即可觀看，統整「台美市場變化」與「值得關注總經大事件」兩大單元，協助投資人在交易路途上，走得更加穩健有頭緒。節目上線不到一個月，已創下單集直播人數最高7,000次觀看紀錄。

永豐金證券表示，《今天Shot這盤》推出近一個月，直播觀看數前三名主題為：AI產業轉折重大事件、川普遇襲事件懶人包、台股創歷史跌點事件，顯示投資人在市場關鍵轉折時刻，需要專業人士協助快速統整懶人包。今年後續迎來9月美Fed會議、11月美國總統選舉、與中東戰局變化等重大總經事件，將持續在每日直播為投資人密切追蹤。

《今天Shot這盤》由永豐金證券從業超過十年的資深講師黃于銘、與主播江宛倫搭檔主持，10分鐘的事件懶人包，內容包括「台美市場變化」、與「值得關注總經大事件」兩大服務，協助投資人對全球市場輪廓有更全面的認識。以8月初台股創下加權指數單日下跌1807.21點歷史最大跌點為例，「台美市場變化」立即以外資未平倉增減變化、均線技術分析與漲跌停家數比等數據，輔助判斷盤面是否過度恐慌的跡象。

在「值得關注總經大事件」單元，針對近期市場震盪，為投資人介紹可量化觀察的衰退指標「薩姆法則」的應用知識，薩姆法則為聯準會經濟學家 Claudia Sahm 提出，是以失業率為基礎的觀察指標，當指標超過 0.5% 時，意味著經濟體正經歷衰退階段可能性，前三次出現的年度分別為網路泡破、金融危機與2020疫情崩盤。想了解更多總經知識的投資人，歡迎鎖定每日盤前直播。

永豐金證券不僅推出《今天Shot這盤》盤前直播，並於豐雲學堂推出「盤前工具」服務，除了將直播服務整合至此頁面，更同步推出文字版本的盤前快訊，協助時間有限的投資人在1分鐘內更快吸收盤前投資動向，喜愛影音的用戶則可透過直播輕鬆互動，滿足不同閱覽習慣的投資人。

為陪伴投資人在近期震盪的國際股市穩定累積財富，《今天Shot這盤》節目即日起至2024.12.31將舉辦快閃抽獎活動，凡於指定影片留言區撰寫觀後心得完成任務，前30名參與者即可獲得面額100元的超商虛擬兌換序號。

懶人包 永豐金

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