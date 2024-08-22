權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

台股22日開高走低，終場收22,148.83點，跌89.06點、跌幅0.4%，成交金額2,893.9億元。另外，櫃買指數開高走高，收張0.5%。台積電（2330）收951元、跌7元。

綜觀台股盤面上，漲停家數17家、跌停家數0家、上漲家數398家、下跌家數達520家。

在成交量排行榜上，成交量大且勁揚的個股包括：元太、京城、景碩、欣興、福裕、東鹼、矽統、所羅門、金橋、永光等；量大卻走弱的個股則有：錸德、亞光、均豪、達麗、精剛、佳龍、精材、晟銘電、訊舟、昇陽半導體等。

由台股技術面觀察，法人解析，近日成交量也未明顯放大，顯示多頭上攻力道較弱，本波反彈暫告一段落，目前開始出現拉回走勢，持股獲利部位可做調節收回資金，等待回測下檔支撐再進場承接，盤面仍是優先關注營收或財報亮麗且股價重返所有均線之上個股。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，台股9月中旬有望再次挑戰2,3000點大關。首先，美股四大指數中，過半已站回季線以上，顯示市場相對穩定，也為台股提供強力支撐；其次，股市在降息前通常會經歷下滑，但利空因素已提前反映，對後市壓力有限。

展望後市，需持續關注外資期貨空單及日圓匯率等變化，短線操作建議不可過度追高，至於9月蘋果新機發表，仍抱持正向看法，相關族群如蘋概股、黃仁勳概念股、散熱、矽光子、金融股等都可留意。

此外，美國兩黨總統候選人川普與賀錦麗將於9月10日進行的辯論，可能進一步影響市場情緒，仍需密切關注。