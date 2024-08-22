快訊

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

板橋馬場明星馬「王子」命喪火窟 身價超過500萬、6年前曾是應曉薇愛馬

賴清德明致祭八二三烈士 上次去金門被郭台銘突襲

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

台股22日開高走低，終場收22,148.83點，跌89.06點、跌幅0.4%，成交金額2,893.9億元。另外，櫃買指數開高走高，收張0.5%。台積電（2330）收951元、跌7元。

綜觀台股盤面上，漲停家數17家、跌停家數0家、上漲家數398家、下跌家數達520家。

在成交量排行榜上，成交量大且勁揚的個股包括：元太、京城、景碩、欣興、福裕、東鹼、矽統、所羅門、金橋、永光等；量大卻走弱的個股則有：錸德、亞光、均豪、達麗、精剛、佳龍、精材、晟銘電、訊舟、昇陽半導體等。

由台股技術面觀察，法人解析，近日成交量也未明顯放大，顯示多頭上攻力道較弱，本波反彈暫告一段落，目前開始出現拉回走勢，持股獲利部位可做調節收回資金，等待回測下檔支撐再進場承接，盤面仍是優先關注營收或財報亮麗且股價重返所有均線之上個股。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，台股9月中旬有望再次挑戰2,3000點大關。首先，美股四大指數中，過半已站回季線以上，顯示市場相對穩定，也為台股提供強力支撐；其次，股市在降息前通常會經歷下滑，但利空因素已提前反映，對後市壓力有限。

展望後市，需持續關注外資期貨空單及日圓匯率等變化，短線操作建議不可過度追高，至於9月蘋果新機發表，仍抱持正向看法，相關族群如蘋概股、黃仁勳概念股、散熱、矽光子、金融股等都可留意。

此外，美國兩黨總統候選人川普與賀錦麗將於9月10日進行的辯論，可能進一步影響市場情緒，仍需密切關注。

個股 台積電 台股 日圓匯率 櫃買指數

延伸閱讀

台股盤中翻黑下跌逾百點 量縮觀望氣氛濃

台股ETF總規模再創高 這3檔各獻千億吸金能力今年最強

台股ETF總規模2.52兆再創高 這3檔助攻千億以上最給力

美銀看權王 擁三利多

相關新聞

權值股疲軟 台股跌89點收22,148點、台積電跌7元收951元

台股22日開高走低，終場收22,148.83點，跌89.06點、跌幅0.4%，成交金額2,893.9億元。另外，櫃買指數...

股市若設今年為終點回測績效…會明顯有偏誤！ 達人：黃金、債券皆是

過去的數據雖然可以幫助了解資產或投資標的性質，但統計的取樣很重要。

央行要銀行提「房貸降溫計畫」 營建指數連三跌

6月底銀行不動產貸款占總放款比率接近歷史高點的37.9%，央行籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，要求最晚9月6日前，全體...

NVIDIA 又要攻新高台股AI為什麼漲不動？ 分析師曝原因

輝達（NVIDIA）周三股價以128.5美元收盤，上漲1%，距6月18日創下的歷史新高135.58美元不遠，但反觀台股A...

中信金（2891）收購新光金價格可能更高 外資昨大賣、盤中續跌

新光金（2888）、台新金（2887）董事會於22日登場，會中擬將討論合併換股事項，昨發布重訊，22日暫停交易。宣布搶親...

台股盤中翻黑下跌逾百點 量縮觀望氣氛濃

降息預期增強，美股主要指數21日小幅收漲，台股今天早盤開高反攻，盤中指數翻黑，量縮下跌逾100點，為22120點；代表中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。