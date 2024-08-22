股市若設今年為終點回測績效…會明顯有偏誤！ 達人：黃金、債券皆是

過去的數據雖然可以幫助了解資產或投資標的性質，但統計的取樣很重要。

常見的一個取樣錯誤，就是只把現在當成終點來統計。（最著名的就是4433選基金）

例如，最近黃金價創新高，所以如果你拉一個統計 1年、5年、10年、20年、甚至最長的從1971年黃金脫鉤美元開始算，黃金的報酬都還不差。

例如從1971年開始算，黃金有年化不輸股市的8.3%的年化。過去10年（從1000左右漲上來）也有年化8%以上，如果從2001年（約260元）到現在，更是年化超過10%。（當然如果特別從1980年高點開始的話，到現在報酬還是不怎麼好，年化還不到3%）

我雖然有配置黃金，但絕不會認為這些漂亮的數字就是黃金合理的長期報酬，因為把現在創高的當終點本來不是個正常取樣。黃金在歷史上並不是一直創新高，甚至有20幾年還是負報酬的記錄，所以至少要把50多年來不同時段取樣，才會比較有意義（雖然還不是確定能代表什麼）。

其實股市也是，像現在很多股市雖然回檔一些，但也是在歷史新高附近，如果一個回測，只拿現在當終點回測不同時段長度，那很明顯的就是有偏誤的，會讓你誤以為股市報酬應該是這樣，但實際上你開始投資真正遇到的，不會都是這麼好。

其實債券也是，如果你在2020年回測長期公債，會覺得報酬有夠漂亮，但那剛好就是40年債券大多頭的最後，你把那個數據當成預測未來，就會嚴重失準，然後進到2022年發現完全不是這麼回事。

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