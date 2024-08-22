NVIDIA 又要攻新高台股AI為什麼漲不動？ 分析師曝原因

輝達（NVIDIA）周三股價以128.5美元收盤，上漲1%，距6月18日創下的歷史新高135.58美元不遠，但反觀台股AI族群卻似乎沒有跟上輝達近期的漲勢，法人坦言，市場仍在等待輝達財報的公布，若是開出亮麗的數字股推升價上漲，將進一步帶台股AI股及大盤指數往上攻。

台股在8月6日一度下滑至19,662.74點，隨後反彈向上，8月20日盤中曾達22,545.89點，但面臨季線反壓，大盤指數攻勢受挫；台股本波反彈主要由台積電（2330）領軍，率先收復季線，表現比大盤強，同時，台積電也領先在輝達反彈之前就先反彈。

台積電在8月5日一度下滑至813元，跌破半年線，但隔天就收復，且逐步收復各均線，領先台股大盤先站上季線，但相對來看，在本波台股反彈中，AI股的表現並不搶眼。

美股那斯達克100指數自8月低點反彈主要是由AI硬體和晶片股帶領，其中以輝達表現最佳，上漲近30%，另外，美光科技、Marvell科技、超微、博通、美超微及安謀在這波反彈中也表現亮眼。

輝達周三股價以128.5美元收盤，上漲1%，只差5%就可重登6月18日創下的歷史新高135.58美元；輝達預計8月28日公布財報，投資人期待再度上演盈餘超越預期的好戲，多位分析師也預測，輝達上季營收可望達300億美元，創下新里程碑。

證券分析師張陳浩表示，台積電領先輝達反彈，同時也領先台股大盤站上季線，目前台股在快速反彈下，指數面臨沈重的賣壓，能否再往上衝破季線反壓且站上，輝達的財報表現是重要關鏈。

張陳浩認為，輝達近期強彈，應是市場預期財報將交出好成績，如果財報正式公布出漂亮的成績，推升輝達股價再往上漲，台股也可望出現漲勢，可望站穩季線，屆時，AI股也將有望再發動上漲攻勢，可以留意包括台積電、散熱、伺服器、機殻等AI股。