台股盤中翻黑下跌逾百點 量縮觀望氣氛濃
降息預期增強，美股主要指數21日小幅收漲，台股今天早盤開高反攻，盤中指數翻黑，量縮下跌逾100點，為22120點；代表中小型股的櫃買OTC指數則站穩季線。
大型權值股台積電下跌6元，跌幅0.63%，鴻海下跌3元，跌幅1.63%，聯發科跌0.41%，日月光投控下跌3元，跌幅近2%。
重電線纜族群盤中點火，亞力盤中上漲逾2%、大亞上漲0.36%、樂事綠能上漲0.16%。
央行下令國銀9月6日前提報不動產貸款總量自主改善方案，營建股盤中指數下跌1.92%，其中興富發跌破季線，下跌逾2%，京城早盤原下跌逾6%，盤中漲回，漲幅逾5%，其餘營建股多數走弱。
特用化學股中，永光、三晃、中華化皆攻上漲停。
資深分析師簡伯儀表示，台幣近期出現明顯強升，本週已經升值來到31元附近，近期隨著日圓強勁升值帶動下，近期亞幣均出現明顯強彈走勢，搭配台股近期出現反彈，顯示匯率升值有利指數持續反彈。
不過近期反彈過程中，指數已回到季線附近，但整體量能無法有效放大，量能不足下，指數缺乏上攻動能。
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