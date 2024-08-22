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台股ETF總規模再創高 這3檔各獻千億吸金能力今年最強

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股高檔拉回，投資人買台股ETF熱情不減。圖／本報系資料照片
台股高檔拉回，投資人買台股ETF熱情不減。圖／本報系資料照片

台股高檔拉回，不減ETF（指數型股票基金）投資人熱情，勇於進場，台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到949萬3962人，規模達2.52兆元，受益人數與規模均創新高。

統計今年以來，台股ETF規模增加1.04兆，總檔數來到62檔，其中有7檔規模超過千億元；今年以來，規模增加千億元以上的台股ETF則有3檔，包括：募集期間就吸金破1千億元的00940，以及首檔採月配息的00929，還有00919。

今年來規模增加前7名台股ETF，分別是00940元大台灣價值高息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0050元大台灣50、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息。這7檔ETF今年規模共增加7647億，占總增加金額將近8成，進一步觀察，7檔千億元以上規模的台股ETF中，高息型就有5檔，顯示高息ETF持續受到投資人青睞。

以今年來規模與受益人都遽增的00919為例，8月底即將公告第6次配息，前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，第6次是否將維持高配息，是市場下一個關注焦點。

資料來源／CMONEY、2024/08/20
資料來源／CMONEY、2024/08/20

ETF 台股

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