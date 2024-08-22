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美股小漲 法人：台股關注美降息預期與鮑爾談話

中央社／ 台北22日電

台股21日跌191.21點，收22237.89點，成交值新台幣3373.92億元，權值股呈現漲跌互見；美股主要指數21日小幅收漲，因投資人分析大幅下修的美國非農就業數據，以及最新公布的聯邦準備理事會（Fed）會議紀要，強化對9月將降息的預期。

法人指出，市場聚焦全球央行年會22日將於美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，預料美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將發表談話，市場高度關注聯準會利率動向，牽動美股和亞股走勢。

凱基投顧指出，台股19、20日大盤連續2日季線得而復失，但21日大盤不進則退，最後跌破5日均線作收，近日成交量也未明顯放大，顯示多頭上攻力道減弱，盤勢失守5日均線。

美股21日小幅收漲，道瓊工業指數上漲55.52點或0.14%，以40890.49點作收，標準普爾500指數上揚23.73點或0.42%，收報5620.85點；那斯達克指數揚升102.05點或0.57%，收17918.99點，費城半導體指數上漲71.63點或1.38%，收5267.93點。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，21日合計賣超207.93億元。其中，自營商賣超155.05億元，投信買超7.37億元，外資及陸資賣超60.25億元。

大型權值股台積電21日收958元，下跌15元，跌幅1.54%，鴻海收183.5元，下挫3元，跌幅1.61%，聯發科收1220元，下跌30元，跌幅2.4%，大立光收在2985元，上揚0.17%。

美國 美股

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