台股量縮三個利空浮現 法人：短線行情恐趨震盪

台股昨（21）日在台積電（2330）、聯發科（2454）等電子權值股領跌，及台指期壓低結算壓抑下，指數開低收低，終場大跌191點、收22,237點，季線再度得而復失，成交量萎縮至3,453億元。法人預期，隨台股三大不利因素現蹤，短線行情恐將再轉震盪。

台股目前的三大不利因素分別為：一、短線指數漲多：台股本波在11個交易日內，區間最大漲點達2,883點，漲幅14.6%，短線指數漲多，容易誘發獲利了結賣壓出籠。

二、技術指標轉弱：日層級的KD指標，其中K值與D值均已進入80以上的超買區，且K值已領先高檔下彎、即將與D值形成死亡交叉，不利短線行情反彈。

三、市場避險心態轉濃：本波多頭反彈以來，融券張數由21.1萬餘張增至25.6萬餘張，合計增加超過4.4萬餘張，增幅21%，惟融資餘額僅小增1.9%，顯見投資人逢高不追，卻逆勢放空避險，市場偏多心態並不積極。

台股昨日盤中最低下殺263點至22,165點，幸賴八大公股行庫進場穩盤，終場跌點收斂。盤面上，個股及類股漲跌互見，19大類股中，傳產股如造紙、食品、紡織等普遍強勢，電子、金融則相對弱勢。

族群則以化工股漲0.7%最突出，居家生活股跌2.1%最弱，半導體與AI類股也各跌1.5%及0.7%。

千金股同樣跌多漲少，除健策、大立光收漲，穎崴平盤，其餘則均收黑，檔數則減至14檔。

三大法人昨日賣超210.8億元。其中，外資反手賣超50.2億元，在台指期留倉淨空單增加1,363口至37,001口，為近12日以來最高；投信買超4.4億元，連四買；自營商賣超165億元，連三賣。八大公股行庫則買超32.4億元，終止連三賣，扮演穩盤角色。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等市場名師觀點，普遍認為台股短線雖恐再轉震盪，不過9月中旬有望再次挑戰2,3000點大關。首先，美股四大指數中，過半已站回季線以上，顯示市場相對穩定，也為台股提供強力支撐；其次，股市在降息前通常會經歷下滑，但利空因素已提前反映，對後市壓力有限。

展望後市，需持續關注外資期貨淨空單及日圓匯率等變化，短線操作建議不可過度追高。至於9月蘋果iPhone 16系列新機發表帶來的效益，仍抱持正向看法。可留意蘋概股、黃仁勳概念股、散熱、矽光子、金融股等。