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成長股長期布局時機浮現 法人：追求高成長機會首選成熟市場

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根投信指出，全球股市進入變幻莫測的震盪期。成長股由於獲利能力強大，有基本面支撐，長期布局時機浮現。其中，美國是成長企業的大本營，今年也是表現領航的股市之一。情境示意圖。圖／Ingimage
摩根投信指出，全球股市進入變幻莫測的震盪期。成長股由於獲利能力強大，有基本面支撐，長期布局時機浮現。其中，美國是成長企業的大本營，今年也是表現領航的股市之一。情境示意圖。圖／Ingimage

摩根投信指出，全球股市進入變幻莫測的震盪期。成長股由於獲利能力強大，有基本面支撐，長期布局時機浮現。其中，美國是成長企業的大本營，今年也是表現領航的股市之一。

摩根投信指出，追求成長股首先必須聚焦美國，畢竟美國經濟規模占全球25%，位居全球之首，是全球經濟成長趨勢的指標。此外，美國企業長期獲利為全球2.4倍，全球前50大創新力企業中，有一半來自於美國。

摩根投信表示，除了美國，其他成熟市場也不乏知名龍頭企業極具成長力。舉例來說，2002年以來，MSCI世界指數當年度表現最佳前50名成分股中，平均有近半數為美國以外的企業。

另外，如丹麥製藥巨頭諾和諾德、荷蘭微影設備製造商龍頭艾司摩爾（ASML）、法國奢侈品名店LVMH等，也都是具長期投資利基的優質成長股代表。摩根認為，追求成長股，先布局成熟市場。

摩根建議投資人，可透過美國或全球創新成長基金，來掌握成長股的投資機會。其中，全球創新成長基金通常美股的比重超過六成，也會捕捉其他成熟市場甚至新興市場的成長機會。

摩根投信 美國經濟

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