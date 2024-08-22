就市論勢／綠能、網通 短線聚焦

盤勢分析

台股經歷急跌盤後反彈期，近日在季線關卡面臨壓力，半導體權值股也見盤整，台股昨（21）日下跌191點，收22,237點，跌幅0.8%，整體成交金額約3,453億元，成交低迷。

台股急跌後低檔反彈，後市並不看淡，主要原因是本周有自動化大展話題行情，加上本波段權值股休息，也見綠能、重電、化工等類股接棒表現。

儘管權值股與大盤休息，市場靜待央行年會政策方向談話，投資人動作相對保守，不過同樣在本周登場的自動化工業大展，AI、機器人族群受矚目，台股ETF量能回檔就見資金流入，綠能、重電、化工、網通等類股也見接棒演出，股價相對持穩，類股輪動，結構良好，台股後市正向可期。

投資建議

AI長線投資仍是市場主要焦點，不過短線面臨美國相關類股營收財報，與終端應用未如預期考驗，台股整理行情會拉長戰線，呈現大區間、波動幅度放大格局，惟向上基調不變，區間回檔可分階段建立中長線投資部位，投資人留意持股配置短線風險，短線波段留意輪動盤中的利基股綠能、網通等標的，長線持續看好整理後的AI科技股。