就市論勢／綠能、網通 短線聚焦

經濟日報／ 張正中（第一金台灣核心戰略建設基金經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

台股經歷急跌盤後反彈期，近日在季線關卡面臨壓力，半導體權值股也見盤整，台股昨（21）日下跌191點，收22,237點，跌幅0.8%，整體成交金額約3,453億元，成交低迷。

台股急跌後低檔反彈，後市並不看淡，主要原因是本周有自動化大展話題行情，加上本波段權值股休息，也見綠能、重電、化工等類股接棒表現。

儘管權值股與大盤休息，市場靜待央行年會政策方向談話，投資人動作相對保守，不過同樣在本周登場的自動化工業大展，AI、機器人族群受矚目，台股ETF量能回檔就見資金流入，綠能、重電、化工、網通等類股也見接棒演出，股價相對持穩，類股輪動，結構良好，台股後市正向可期。

投資建議

AI長線投資仍是市場主要焦點，不過短線面臨美國相關類股營收財報，與終端應用未如預期考驗，台股整理行情會拉長戰線，呈現大區間、波動幅度放大格局，惟向上基調不變，區間回檔可分階段建立中長線投資部位，投資人留意持股配置短線風險，短線波段留意輪動盤中的利基股綠能、網通等標的，長線持續看好整理後的AI科技股。

台股 權值股

延伸閱讀

台達以AI強化綠色智能工廠虛實整合應用 亮相台北國際自動化工業大展

台股下跌191點 三大法人賣超207億元

00687B、00679B幾天前為何跌美債不是漲嗎？ 專家曝原因：連鷹派都開口說降息

台股修正下跌191點收22,237點 台積電跌15元收958元

相關新聞

就市論勢／綠能、網通 短線聚焦

台股經歷急跌盤後反彈期，近日在季線關卡面臨壓力，半導體權值股也見盤整，台股昨（21）日下跌191點，收22,237點，跌幅0.8%，整體成交金額約3,453億元，成交低迷。

台股區間震盪 法人：全球央行年會後較明朗

美股齊跌，台指期壓低結算，台股今天由台積電領跌，指數下挫191.21點。法人認為，台股漲多回檔，待全球央行年會、輝達財報...

成長股長期布局時機浮現 法人：追求高成長機會首選成熟市場

摩根投信指出，全球股市進入變幻莫測的震盪期。成長股由於獲利能力強大，有基本面支撐，長期布局時機浮現。其中，美國是成長企業...

台石化產業下半年景氣復甦弱 滙豐：缺乏明確催化動能

台塑四寶是不少存股族的最愛之一，近期市場不少投資人期盼塑化產業景氣循環復甦，股價也緩緩走升。外資滙豐證券在最新出具的「台...

台股下跌191點 三大法人賣超207億元

台股21日開低，一度下跌至22,165.82點，收在22,237.89點，下跌191.21點，跌幅0.85%，成交量3,...

中信金搶親新光金 「短空長多」致股價下跌 新光金則風光大漲

新光金、台新金明（22）日將各自召開董事會，討論合併換股事宜，但昨天半路殺出程咬金，中信金打算以公開收購方式搶親新光金。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。