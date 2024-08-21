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台股區間震盪 法人：全球央行年會後較明朗

中央社／ 台北21日電
法人認為，台股漲多回檔，待全球央行年會、輝達財報公布後，不論是站上季線或回測月線，較易有明顯方向。台股示意圖。中央社
法人認為，台股漲多回檔，待全球央行年會、輝達財報公布後，不論是站上季線或回測月線，較易有明顯方向。台股示意圖。中央社

美股齊跌，台指期壓低結算，台股今天由台積電領跌，指數下挫191.21點。法人認為，台股漲多回檔，待全球央行年會、輝達財報公布後，不論是站上季線或回測月線，較易有明顯方向。

台股今天收在22237.89點，下跌191.21點，成交值新台幣3453.85億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股漲多出現回檔壓力，近日遇季線也未能站上。美國聯準會（Fed）主席鮑爾將於全球央行年會發表演說，一般預期不會明確說出9月降息幅度，但市場對演講內容解讀，將直接反映現階段多空氣勢強弱。至於下週輝達（NVIDIA）財報，則可觀察對GB200延期消息的看法。

黃國偉指出，盤面上目前沒主流股，看個股題材，但股價位置高，本益比高個股不宜追價；待不確定因素釐清後，台股到底是站上季線約22459點或回測月線21837點才易明朗。

三大法人合計賣超207.93億元，其中自營商賣超155.05億元、外資及陸資賣超60.25億元，投信則買超7.37億元。

觀察外資動向，以賣超中信金11萬5640張最多，新光金9萬3701張居次，其後包括群益台灣精選高息（00919）、英業達、泰金寶-DR等。

台股 外資 美國聯準會 輝達

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