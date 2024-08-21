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全體證券商7月稅後淨利117億元 累計稅後淨利660億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

7月全體證券商稅後淨利117.25億元，較6月衰退10.05億元，減幅約7.89%。累計1至7月全體證券商稅後淨利660.85億元，較去(2023)年同期成長195.64億元，增幅約42.05%。

7月大盤總成交值約10.706兆元，較6月增加14.48%，使證券商經紀手續費收入較6月成長；7月自營的證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較6月衰退28.12億元，減幅約48.93%；7月證券商承銷業務淨利則較6月衰退7.52億元，減幅約73.01%。

累計今年度1至7月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；自營的出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長32.25億元，增幅約18.11%；承銷業務淨利亦較去年同期成長6.48億元，增幅約15.64%。

證券商

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