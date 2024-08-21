台石化產業下半年景氣復甦弱 滙豐：缺乏明確催化動能

台塑四寶是不少存股族的最愛之一，近期市場不少投資人期盼塑化產業景氣循環復甦，股價也緩緩走升。外資滙豐證券在最新出具的「台灣石化產業」報告中指出，2024下半年市場狀況依然疲弱，缺乏明顯的催化動能，建議保持謹慎態度，因此相關個股維持現有評級與目標價也保持不變。

外資滙豐看台塑四寶：維持台塑（1301）「減碼」評等、目標價49元；南亞（1303）「減碼」評等、目標價40元；台塑化（6505）「持有」、目標價62元；台化（1326）則未給予評級與目標價。

滙豐證券台灣區研究部主管陳建名表示，根據近期最新市場資訊，台灣石化業在2024年下半年的改善預期減弱，整體市場狀況依然疲弱，主因缺乏明顯向上推升的催化劑。

另外，自今年8月26日起，未獲得印度標準局（BIS）認證的供應商將不得出口至印度，由於中國大陸部分聚氯乙烯（PVC）生產方式可能無法符合BIS認證的要求，尤其BIS認證將使PVC出口量增加，因此也為台塑等獲得認證的供應商提供市場增長的機會。

陳建名指出，儘管BIS認證對台灣PVC市場帶來利多消息，但該積極因素不足以扭轉整體行業的頹勢。其中，台塑管理層因一系列不振的數據出現，加上來自中國大陸的需求缺乏，產業樂觀情緒逐漸消退。

他舉例，在化學相關的多個領域上，如聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和乙二醇（MEG）等，長期以來利潤一直處於低位，而台塑也表示計劃在2024年下半年保持較低的設備作業率，以應對低迷的需求，在需求疲軟下，包括台塑化已將其乙烯相關原料的運轉率降至40%以下。因此建議投資人，在整體產業困境持續下，應謹慎評估進場時機。