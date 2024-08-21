台股下跌191點 三大法人賣超207億元
台股21日開低，一度下跌至22,165.82點，收在22,237.89點，下跌191.21點，跌幅0.85%，成交量3,373.93億元，三大法人賣超207.93億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超60.25億元，投信買超7.36億元，自營商賣超（合計）155.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超73.75億元，自營商（避險）賣超81.29億元。
台股在連續反彈上漲後，今出現較大的回檔，台積電（2330）收958元，跌幅1.54%；聯發科（2454）收1,220元，跌幅2.4%。中信金（2891）20日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金（2888），與台新金（2887）雙龍搶珠，新光金大漲逾5%，收12.45元，但中信金卻下跌3.71%，收33.7元，台新金則小漲以18.8元作收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言