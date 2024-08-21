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台股下跌191點 三大法人賣超207億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股21日開低，一度下跌至22,165.82點，收在22,237.89點，下跌191.21點，跌幅0.85%，成交量3,373.93億元，三大法人賣超207.93億元。台股示意圖。本報資料照片
台股21日開低，一度下跌至22,165.82點，收在22,237.89點，下跌191.21點，跌幅0.85%，成交量3,373.93億元，三大法人賣超207.93億元。台股示意圖。本報資料照片

台股21日開低，一度下跌至22,165.82點，收在22,237.89點，下跌191.21點，跌幅0.85%，成交量3,373.93億元，三大法人賣超207.93億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超60.25億元，投信買超7.36億元，自營商賣超（合計）155.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超73.75億元，自營商（避險）賣超81.29億元。

台股在連續反彈上漲後，今出現較大的回檔，台積電（2330）收958元，跌幅1.54%；聯發科（2454）收1,220元，跌幅2.4%。中信金（2891）20日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金（2888），與台新金（2887）雙龍搶珠，新光金大漲逾5%，收12.45元，但中信金卻下跌3.71%，收33.7元，台新金則小漲以18.8元作收。

三大法人 中信金 台新金 台積電 台股 外資 新光金 自營商

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