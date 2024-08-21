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中信金搶親新光金 「短空長多」致股價下跌 新光金則風光大漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
新光金花落誰家？中信金、台新金都想要。圖／本報系資料照片
新光金花落誰家？中信金、台新金都想要。圖／本報系資料照片

新光金台新金明（22）日將各自召開董事會，討論合併換股事宜，但昨天半路殺出程咬金，中信金打算以公開收購方式搶親新光金。三檔金控股今日表現兩樣情，中信金股價以33.7元收盤，跌幅3.71％，待價而沽的新光金最風光，股價上漲5.51％，以12.45元收盤。

中信金昨天臨時董事會後宣布，加入併購新光金賽局， 規畫以公開收購方式併購新光金，公開收購價格將等金管會核准公布，為「新新併」扔出震撼彈。不過，中信金今日股價表現不佳，開盤即跳空下跌，雖然失守5日線及月線，但仍留出下影線。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，中信金如果成功收購新光金，將一躍成為金控龍頭，雖然暗藏溢價隱優，但實則短空長多。然而，中信金要公開收購新光金的決定宣布得太突然，且可預期公開收購方式的價格會偏高，還有中信金需要增資等問題，加上稀釋獲利、降低股利發放能力等難以避免的事實，使得股價以利空視之並做出反應。

新光金要賣，不僅有台新金有購買意願，還引來中信金搶親，新光金明顯是受惠的一方，股價反應此利多，表現強勢。由於溢價下都可買進，因此股價還有走揚的空間，但蔡明翰認為，新光金股價因合併議題已有一些漲幅，未來再漲空間應該有限。

至於台新金，如果沒有昨天半路殺出的中信金，也許明天就不必開出更好的條件，現在增加中信金的變數後，台新金恐怕得提出對新光金更好的條件，以取得合併的優勢，這也反映在今天的股價上。台新金以18.8元收盤，小漲0.27％。「新新併」的換股條件明天收盤後才會揭曉，這宗併購案，牽動三檔金控股價跌宕。

中信金 台新金 新光金

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