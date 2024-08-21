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台股修正下跌191點收22,237點 台積電跌15元收958元
台股21日於平盤下震盪，終場收22,237.89點，跌191.21點、跌幅0.8%，成交金額3,373.9億元。另外，櫃買指數收跌0.6%。台積電（2330）收958元、跌15元。
綜觀台股盤面上，漲停家數6家、跌停家數1家、上漲家數465家、下跌家數達460家。
強勢族群包括，電信三雄的台灣大、中華電、遠傳量增價漲；化學工業相關族群的永光、材料-KY、三晃、東鹼、台肥等；重電族群的亞力、士電、華城、中興電、東元；醫療生技族群的葡萄王、加捷生醫、天良、中天等。
科技族群方面，大部分進行輪動修正，包括智原、廣明、勤誠、緯穎、聯發科、日月光投控、鴻海、英業達、創意；不過緯創、研揚、健策等則逆勢上攻。
在成交量排行榜上，其中新光金收漲5.5%、爆量98.6萬張，大立、錸德、系統電、錸寶、精剛、亞力、永光等紛紛爆量強漲。
法人分析，全球央行年會即將登場，市場期待聯準會主席鮑爾釋出更多鴿派看法，推升9月Fed降息預期，帶動新台幣強勁升值，可望吸引外資回流，台股加權指數即將站上季線。
不過，目前短線成交量能不足，市場關注全球央行年會Fed主席談話以及28日輝達（NVIDIA）財報結果，預期台股加權指數趨向區間震盪，以類股及個股表現為主，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。
選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、伺服器、PCB、運動概念股、航空、營建、壽險及汽車零組件等族群為主。
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