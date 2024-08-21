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黃金價格刷新歷史高點 3檔黃金概念股表現竟不同調

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
黃金價格再度刷新歷史高點。 路透
黃金價格再度刷新歷史高點。 路透

金價格再度刷新歷史高點，華爾街看好後市有望續創新高，花旗甚至喊到3,000美元，台股3檔黃金概念股中21日表現不同調，佳龍（9955）開高走高衝上漲停40.95元，盤中雖打開漲幅仍逾7%；金益鼎（8390）也是上漲表現，但光洋科（1785）卻翻黑下跌。

現貨金價再創新高，周二盤中一度衝達2,531.75美元，再度刷新歷史高點，收盤雖有回落，但仍守在2,500美元之上，周二以每英兩2,513.99美元收盤，上漲0.39%；美國黃金期貨收高0.4%，結算價報2,550.6美元；投資人關注聯準會主席鮑爾周五的談話內容。

花旗研究北美大宗商品主管Aakash Doshi表示，「金價走勢的主要驅動力是金融投資需求，尤其是ETF買盤改善，及聯準會9月展開寬鬆周期預期推動的整體情緒改善」；Doshi指出 ，黃金可能在2025年中期達到每英兩3,000美元，在2024年底達到每英兩2,600美元。

現貨黃金價格創高，台股3檔黃金概念股21日表現不同調，佳龍以37.95元開高後走高，衝上漲停40.95元，不過，盤中打開，漲幅仍超過7%；金益鼎也是上漲表現，僅光洋科較弱，以65.2元平盤開出，雖一度拉至66.1元，但盤中仍翻黑下跌。

台股 金價

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