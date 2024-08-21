快訊

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

林宜瑾國會辦公室一早遭檢調搜索 疑與助理費有關

日本羽賽／3連勝世錦賽金牌！「羽球王子」王子維闖頭關

中信金宣布要公開收購新光金 中信、新光金早盤股價兩樣情

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
中信金將發動對新光金公開收購，公告將向金管會先申請投資。圖為中信金總部。圖/聯合報系資料照片
中信金將發動對新光金公開收購，公告將向金管會先申請投資。圖為中信金總部。圖/聯合報系資料照片

中信金控昨日宣布要公開收購新光金後，中信金、新光金早盤股價呈現兩樣情。新光金一早就以12.65元開出，中信金目前股價則是小跌，在33.5元上下震盪。

台新併新光金的「新新併」昨天殺出程咬金，中信金中途搶親，昨日宣布要公開收購新光金。雙龍搶珠的局面下，新光金今日早盤果然開高走高，目前在12.4元上下高檔盤旋。至於要併購新光金的中信金，則可能因要砸下不少成本進行併購，今日早盤股價反而走弱。

併購經驗豐富的業界人士指出，該價格應會出到30%，甚至更高的溢價，新光金近一個月來的均價在10.5元左右，有機會出到每股13至15元之間的水準。而依規定，中信金要在20至50天內完成公開收購，亦即，倘若金管會能在這二周內核准中信金的公開收購申請，若一切順利，最快應可望在9月中旬完成公開收購，恐怕就會讓「新新併」破局。

中信金控 併購 新光金

延伸閱讀

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

新光金面臨搶親 法人看好有助股價表現

中信金（2891）若成功併購新光金…將成金融業一哥！專家：補足壽險提升證券競爭力

金融圈「核彈級」事件…辜仲諒出手 打亂吳東亮算盤

相關新聞

華冠通訊（8101）時代的眼淚！昔日手機代工大廠連跌停兩天…明日起永久停止買賣

在現今人手一支智慧型手機前，按鍵式的手機曾為主流，華冠（8101）為在當時索尼（SONY）輝煌時期的主要代工大廠，當年更是有創下大賺超過10億元的紀錄。

中信金宣布要公開收購新光金 中信、新光金早盤股價兩樣情

中信金控昨日宣布要公開收購新光金後，中信金、新光金早盤股價呈現兩樣情。新光金一早就以12.65元開出，中信金目前股價則是...

美股收黑！台股早盤跌逾150點 台積電跌12元開961元

台股21日開盤指數為22,316.78點，下跌112.32點，早盤挫逾150點，來到22,266點。台積電（2330）開...

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

中信金（2891）20日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金（2888），讓台新金（2887）與新光金的...

市值型ETF績效穩健 績效人氣雙冠王是這檔

8月以來，國際股市因美國大選不確定性與經濟數據顯現放緩而大幅震盪，但投資人對ETF的投資熱潮依然不減，逆勢進場趨勢強勁。...

新光金面臨搶親 法人看好有助股價表現

中信金（2891）召開臨時董事會，宣布公開收購新光金（2888）股份，並表示全案將待主管機關核准後進行。分析師指出，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。