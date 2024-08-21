中信金宣布要公開收購新光金 中信、新光金早盤股價兩樣情

中信金控昨日宣布要公開收購新光金後，中信金、新光金早盤股價呈現兩樣情。新光金一早就以12.65元開出，中信金目前股價則是小跌，在33.5元上下震盪。

台新併新光金的「新新併」昨天殺出程咬金，中信金中途搶親，昨日宣布要公開收購新光金。雙龍搶珠的局面下，新光金今日早盤果然開高走高，目前在12.4元上下高檔盤旋。至於要併購新光金的中信金，則可能因要砸下不少成本進行併購，今日早盤股價反而走弱。

併購經驗豐富的業界人士指出，該價格應會出到30%，甚至更高的溢價，新光金近一個月來的均價在10.5元左右，有機會出到每股13至15元之間的水準。而依規定，中信金要在20至50天內完成公開收購，亦即，倘若金管會能在這二周內核准中信金的公開收購申請，若一切順利，最快應可望在9月中旬完成公開收購，恐怕就會讓「新新併」破局。