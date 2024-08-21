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搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

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搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
中信金總部。聯合報系資料照
中信金總部。聯合報系資料照

中信金（2891）20日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金（2888），讓台新金（2887）與新光金的「新新併」，出現變數。今新光金開高大漲，盤中漲幅逾5%，不到一小時即爆出超過55萬張大量，然中信金卻暴跌逾4%，呈現兩樣情。

台新金控新光金控即將於22日召開董事會，討論兩金控換股合併計畫，兩家金控總經理19日已前往金管會拜會過銀行局，但此時殺出中信金搶親，將以公開收購的方式投資新光金。中信金表示，公開收購價格，將待主管機關核准後公布。

知情人士透露，中信金對新光金則是啟動非合意併購，最終結果還是要由金管會拍板定案。

金管會副主委陳彥良昨提出金管會對合併案的三大立場，一、要合法、合規「開大門走大路」，二、金融市場秩序安定，三、股東權益保障。陳彥良直言，這三大立場就是金管會基本態度，目前申請案件還沒進來，無法評論。

對於中信金搶親，新光金昨日發布重訊表達先前毫無所悉，台新金也強調，一切以公開資訊觀測站公告為主。

金融圈人士推估，中信金的出價起碼要高於新光金目前的市價，也就是說，至少1股新光金換0.35股的中信金，換算下來，新光金的股東可以換到12.25元以上。

新光金股價繼昨日大漲6%後，今繼續走強，一度衝上12.65元，盤中大漲逾半根停板，但意圖收購的中信金卻大跌逾4%，股價重挫。

中信金 台新金控 新光金控

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