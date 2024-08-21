華冠通訊（8101）時代的眼淚！昔日手機代工大廠連跌停兩天…明日起永久停止買賣

在現今人手一支智慧型手機前，按鍵式的手機曾為主流，華冠（8101）為在當時索尼（SONY）輝煌時期的主要代工大廠，當年更是有創下大賺超過10億元的紀錄。

2006年5月5日股價更一度最高達到105多元過，但隨著智慧型手機的熱潮來襲，按鍵式手機漸漸沒落，沒跟上浪潮的華冠營運也逐漸走向敗退。

昨（20）日華冠股價以2.11元（跌停價格）收，盤後證交所也宣布自22日起，將停止其上市有價證券的買賣。

今日華冠也不意外的開盤即跌停價1.90元。