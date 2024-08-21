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華冠通訊（8101）時代的眼淚！昔日手機代工大廠連跌停兩天…明日起永久停止買賣
在現今人手一支智慧型手機前，按鍵式的手機曾為主流，華冠（8101）為在當時索尼（SONY）輝煌時期的主要代工大廠，當年更是有創下大賺超過10億元的紀錄。
2006年5月5日股價更一度最高達到105多元過，但隨著智慧型手機的熱潮來襲，按鍵式手機漸漸沒落，沒跟上浪潮的華冠營運也逐漸走向敗退。
2021年第2季財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，並經證交所公告自2021年8月19日起其上市的有價證券列為變更交易方法，且自變更交易方法後之次一營業日起，三年內無法達成同細則第49條第2項第3款；如今也屆滿3年，依舊無法達成證交所規定。
昨（20）日華冠股價以2.11元（跌停價格）收，盤後證交所也宣布自22日起，將停止其上市有價證券的買賣。
今日華冠也不意外的開盤即跌停價1.90元。
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