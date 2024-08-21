快訊

遭控當小三、特助涉弊、弟弟酒駕...林宜瑾從政爭議多

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

林宜瑾國會辦公室一早遭檢調搜索 疑與助理費有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華冠通訊（8101）時代的眼淚！昔日手機代工大廠連跌停兩天…明日起永久停止買賣

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

在現今人手一支智慧型手機前，按鍵式的手機曾為主流，華冠（8101）為在當時索尼（SONY）輝煌時期的主要代工大廠，當年更是有創下大賺超過10億元的紀錄。

2006年5月5日股價更一度最高達到105多元過，但隨著智慧型手機的熱潮來襲，按鍵式手機漸漸沒落，沒跟上浪潮的華冠營運也逐漸走向敗退。

2021年第2季財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，並經證交所公告自2021年8月19日起其上市的有價證券列為變更交易方法，且自變更交易方法後之次一營業日起，三年內無法達成同細則第49條第2項第3款；如今也屆滿3年，依舊無法達成證交所規定。

昨（20）日華冠股價以2.11元（跌停價格）收，盤後證交所也宣布自22日起，將停止其上市有價證券的買賣。

今日華冠也不意外的開盤即跌停價1.90元。

Sony 手機 華冠 證交所

延伸閱讀

0050「定期定額或單筆投入」只能擇一怎選？小畢：ALL IN高機率獲較好報酬

00919「除息前卡位」等息利雙收？他1時間點加碼 報酬率破10%

00939一年輕鬆賺120塊！ 達人「省就是賺」：勤儉持家怎能被白扣10元匯費

中信金（2891）若成功併購新光金…將成金融業一哥！專家：補足壽險提升證券競爭力

相關新聞

華冠通訊（8101）時代的眼淚！昔日手機代工大廠連跌停兩天…明日起永久停止買賣

在現今人手一支智慧型手機前，按鍵式的手機曾為主流，華冠（8101）為在當時索尼（SONY）輝煌時期的主要代工大廠，當年更是有創下大賺超過10億元的紀錄。

中信金宣布要公開收購新光金 中信、新光金早盤股價兩樣情

中信金控昨日宣布要公開收購新光金後，中信金、新光金早盤股價呈現兩樣情。新光金一早就以12.65元開出，中信金目前股價則是...

美股收黑！台股早盤跌逾150點 台積電跌12元開961元

台股21日開盤指數為22,316.78點，下跌112.32點，早盤挫逾150點，來到22,266點。台積電（2330）開...

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

中信金（2891）20日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金（2888），讓台新金（2887）與新光金的...

市值型ETF績效穩健 績效人氣雙冠王是這檔

8月以來，國際股市因美國大選不確定性與經濟數據顯現放緩而大幅震盪，但投資人對ETF的投資熱潮依然不減，逆勢進場趨勢強勁。...

新光金面臨搶親 法人看好有助股價表現

中信金（2891）召開臨時董事會，宣布公開收購新光金（2888）股份，並表示全案將待主管機關核准後進行。分析師指出，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。