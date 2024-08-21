美股收黑！台股早盤跌逾150點 台積電跌12元開961元

台股21日開盤指數為22,316.78點，下跌112.32點，早盤挫逾150點，來到22,266點。台積電（2330）開盤價為961元，下跌12元。

群益投顧表示，日kd的d值進入80以上高檔，技術面漲多，聯準會主席演說前後,衝高遇壓震盪拉回機率偏高。聯準會主席即將發表演說，股市連續上漲後，觀望氛圍轉濃。市場追價意願偏低，強勢題材股，與具備風險趨避概念(如生技族群)，及業績保護的個股，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.財報表現佳的業績股─市場觀望聯準會主席在全球央行會議的政策指引。由於去年以來台股漲幅明顯大於主連動市場，加上這次MSCI (明晟)調整中，權值王台積電權重調升最多，成台積電等少數權值股之外的多數電子股相對漲多的風險疑慮。季報甫公布下，業績(季報、月營收)表現佳的個股，相對具「進可攻退可守」的優勢。

2.疫情概念為主的生技股─除中國大陸新冠疫情升溫外；WHO 8月14日宣布猴痘疫情構成「國際關注的突發公共衛生事件」，猴痘概念股GeoVax Labs 8月16日暴漲110%。國際疫情災情升溫，對防疫概念為主的的生技股形成題材挹注

周二（20日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,834.97點，下跌61.53點、跌幅0.15%；S&P500指數下跌0.2%；那斯達克指數下跌0.33%；費半指數下跌1.33%。台積電ADR跌1.94%，較台北交易溢價13%。

在聯準會（Fed）主席鮑爾周五講話前，投資人趁人工智慧（AI）熱潮獲利了結。輝達（NVIDIA）跌2.1%，結束連六日漲勢。美國公債殖利率下跌，10年期公債殖利率收在3.818%。CME FedWatch 工具，金融市場目前認為9月聯邦公開市場委員（FOMC）會議結束時把聯邦基金目標利率調降25個基點的機率為69.5%，大幅降息50個基點的機率為30.5%。

三大法人周二集中市場合計賣超15.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超47.5億元，投信買超21.1億元，自營商（自行買賣）賣超36億元，自營商（避險）賣超48.1億元。

永豐期貨指出，台指期上漲74點至22,435點，正價差為5.9點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加485口至8,365口，其中，外資淨空單增加983口至35,638口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,298口至12,146口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,600點，週賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.2下降至1.15。VIX指數下降0.71至24.43。外資台指期買權淨金額0.51億元 ; 賣權淨金額2.33億元。整體選擇權籌碼面中性。