新光金面臨搶親 法人看好有助股價表現

中信金（2891）召開臨時董事會，宣布公開收購新光金（2888）股份，並表示全案將待主管機關核准後進行。分析師指出，目前的新光金合併案上有中信金及台新金（2887）的參與，雖目前台新金及中信金尚未提出合併條件，但就股價上，短線有助於新光金股價的表現。

分析師指出，中信金召開臨時董事會，宣布公開收購新光金股份，並表示全案將待主管機關核准後進行。中信金指出，轉投資新光金控將產生極大綜效，有助中信金實現邁向國際、打造國家隊實力金控的目標。

中信金提出的公開收購方案須經金管會同意金管會主要考量點包含合法合規，開大門走大路；要維持市場秩序安定；要保障股東權益，未來中信金需要合併仍須看金管會態度。若金管會同意，中信金第4季將先收購新光金股份超過50%，亦可能分二階段執行，第一階段先買25%~30%，第二階段再買至51%，之後推動二家金控的換股合併。

另外台新金、新光金傳出將於21日四召開董事會，進一步討論關於兩家金控合併的相關計畫，將對於換股比例及架構進行充分討論。對此，台新金表示，以重訊公告為準，新光金尚無回應。

分析師表示，在目前的新光金合併案上有中信金及台新金的參與，對於兩家金控而言，合併新光金後均有資產規模擴大的誘因，雖目前台新金及中信金尚未提出合併條件，但就股價上，短線有助於新光金股價的表現。