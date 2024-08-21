快訊

遭控當小三、特助涉弊、弟弟酒駕...林宜瑾從政爭議多

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

林宜瑾國會辦公室一早遭檢調搜索 疑與助理費有關

新光金面臨搶親 法人看好有助股價表現

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
新光金控。聯合報系資料照
新光金控。聯合報系資料照

中信金（2891）召開臨時董事會，宣布公開收購新光金（2888）股份，並表示全案將待主管機關核准後進行。分析師指出，目前的新光金合併案上有中信金及台新金（2887）的參與，雖目前台新金及中信金尚未提出合併條件，但就股價上，短線有助於新光金股價的表現。

分析師指出，中信金召開臨時董事會，宣布公開收購新光金股份，並表示全案將待主管機關核准後進行。中信金指出，轉投資新光金控將產生極大綜效，有助中信金實現邁向國際、打造國家隊實力金控的目標。

中信金提出的公開收購方案須經金管會同意金管會主要考量點包含合法合規，開大門走大路；要維持市場秩序安定；要保障股東權益，未來中信金需要合併仍須看金管會態度。若金管會同意，中信金第4季將先收購新光金股份超過50%，亦可能分二階段執行，第一階段先買25%~30%，第二階段再買至51%，之後推動二家金控的換股合併。

另外台新金、新光金傳出將於21日四召開董事會，進一步討論關於兩家金控合併的相關計畫，將對於換股比例及架構進行充分討論。對此，台新金表示，以重訊公告為準，新光金尚無回應。

分析師表示，在目前的新光金合併案上有中信金及台新金的參與，對於兩家金控而言，合併新光金後均有資產規模擴大的誘因，雖目前台新金及中信金尚未提出合併條件，但就股價上，短線有助於新光金股價的表現。

中信金 台新金 新光金控

延伸閱讀

中信金（2891）若成功併購新光金…將成金融業一哥！專家：補足壽險提升證券競爭力

金融圈「核彈級」事件…辜仲諒出手 打亂吳東亮算盤

新新併生變 中信金搶親…若收購成功將躍金控龍頭

新光金併購案白熱化…金管會：金金併 開大門走大路

相關新聞

華冠通訊（8101）時代的眼淚！昔日手機代工大廠連跌停兩天…明日起永久停止買賣

在現今人手一支智慧型手機前，按鍵式的手機曾為主流，華冠（8101）為在當時索尼（SONY）輝煌時期的主要代工大廠，當年更是有創下大賺超過10億元的紀錄。

中信金宣布要公開收購新光金 中信、新光金早盤股價兩樣情

中信金控昨日宣布要公開收購新光金後，中信金、新光金早盤股價呈現兩樣情。新光金一早就以12.65元開出，中信金目前股價則是...

美股收黑！台股早盤跌逾150點 台積電跌12元開961元

台股21日開盤指數為22,316.78點，下跌112.32點，早盤挫逾150點，來到22,266點。台積電（2330）開...

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

中信金（2891）20日下午召開臨時董事會，通過將以公開收購的方式投資新光金（2888），讓台新金（2887）與新光金的...

市值型ETF績效穩健 績效人氣雙冠王是這檔

8月以來，國際股市因美國大選不確定性與經濟數據顯現放緩而大幅震盪，但投資人對ETF的投資熱潮依然不減，逆勢進場趨勢強勁。...

新光金面臨搶親 法人看好有助股價表現

中信金（2891）召開臨時董事會，宣布公開收購新光金（2888）股份，並表示全案將待主管機關核准後進行。分析師指出，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。