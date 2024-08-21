全球央行年會將登場…鮑爾演說台股推演三情境

全球央行年會將在22日登場，導致市場觀望氣氛濃厚，台股昨（20）日也呈現開高狹幅震盪，尾盤一度翻黑，最後一盤神龍擺尾，終場小漲19點、收22,429點，成交量小增至3,593億元，呈低量緩行小漲格局。針對全球央行年會，多家大型法人機構以各種可能發生的狀況，進行三種情境的沙盤推演分析。

這三種情境分別是：一，若鮑爾暗示9月暫不降息，可能將令市場失望，股市可能小跌、或平盤回應；二，若暗示將降息1碼，符合市場預期，配合近期美元走貶所引動的資金行情中，有利後市走勢；三，若暗示9月將一口氣降息2碼，屆時全球股市將對美國經濟產生疑慮，行情可能將再次出現明顯震盪修正波段。

目前華爾街普遍押注鮑爾演說，主要應是為9月降息鋪路，但焦點已從是否降息轉向降息多少。若未來降息幅度不夠大，可能將讓市場感到失望。

此外，引發8月全球股災震央的日圓方面，日銀總裁植田和男也將發表演說，市場聚焦是否再次提出升息暗示。其中，法人圈也制定三個觀察方向。

首先，就是再次暗示升息1碼時，日圓利差交易的議題將再次浮上檯面，股市大幅震盪的走勢，可能再次上演；其次，若暗示升息半碼時，股市應多為小幅震盪；第三，若暗示短期暫不升息下，股市將回到原本的漲升軌道。

由於不確定性因素仍在，即便美股周一收紅，帶動台股昨日早盤開高54點，最高一度大漲136點、來到22,545點，攻克季線反壓，在短線獲利了結賣壓逐步出籠下，指數一路收斂漲點，尾盤一度由紅翻黑，最後一盤神龍擺尾，終場小漲19點、收22,429點，成交量小增至3,593億元。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理呂仁傑、萬寶投顧執行長賴建承等市場名師看法，短線台股在順利攻上季線反壓後，化壓為撐，後市有機會反映上市櫃公司第3季旺季等基本面題材。帶動指數將進一步上看23,000點。