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台菲證交所 深化合作

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台灣證券交易所昨天與菲律賓證券交易所（PSE）簽署合作備忘錄（MOU），台灣證交所董事長林修銘（左）與PSE President & CEO Ramon S. Monzon代表簽約後相互致贈禮物。記者林俊良／攝影
台灣證券交易所昨天與菲律賓證券交易所（PSE）簽署合作備忘錄（MOU），台灣證交所董事長林修銘（左）與PSE President & CEO Ramon S. Monzon代表簽約後相互致贈禮物。記者林俊良／攝影

響應政府新南向政策，臺灣證券交易所（TWSE）昨（20）日與菲律賓證券交易所（PSE）簽署合作備忘錄（MOU），標誌台菲資本市場合作重要里程碑。證交所董事長林修銘表示，台灣市場目前市值、成交量在亞洲名列前茅，目標是打進世界前十大交易所之列，未來將持續招商引資，並與各大交易所建立友情，以發揮影響力。

據統計，台灣證交所已與世界31個交易所簽約，首次與菲律賓交易所簽約，同時也是證交所對外簽訂的第47份MOU。以東北亞、東南亞來看，除馬來西亞外，主要交易所均已與台灣證交所簽訂合作MOU。

林修銘以「敦親睦鄰」形容與國際各大交易所的關係，背後效益有二：一是愈來愈多台商從中國大陸南向設立供應鏈基地，主要到越南、泰國、馬來西亞，交易所希望爭取相關KY公司到台灣掛牌；二是台灣證交所希望透過MOU基礎，加強與其他交易所工作經驗分享，進而提升在國際組織發言權，將是未來打國際盃利器。

昨天的台菲證券交易所MOU典禮，由林修銘與菲交所President暨CEO Ramon S. Monzon代表簽約，並邀請金管會副主委陳彥良擔任見證人。

證交所表示，近年我國政府積極推動「新南向政策」，持續強化與菲律賓在各領域的合作；本次MOU聚焦於成立工作小組，共同分享商品開發、市場資料、ESG等業務經驗，更期許共同推廣台菲市場，深化合作。

陳彥良致詞表示，推動台灣成為「亞洲資產管理中心」是金管會重要的施政目標，而推動國際合作及交流，更是達成政策不可或缺的項目；透過簽署MOU，為未來整合台菲資本市場優勢奠定良好基礎，為雙方金融市場的聯繫與合作邁出重要一步。

MOU 證交所 馬來西亞

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