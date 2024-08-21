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就市論勢／生技、手機鏈伺機布局

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（20）日上漲19點收22,429點。暑假就該好好玩，8月初去度假，不要看盤，昨日再回來開工，會發現8月月K線是上漲的，日本升息導致全球股市震盪好像跟自己沒關係。以過去經驗看，市場突然很快速下跌，連續跌破好幾根均線，通常會很快反彈到前波高點附近，之後是大箱型震盪或重新創高，以後再說。

投資建議

股市已反彈到季線，震盪後仍會向上，不少績優股又給了重新買入機會。

從這波反彈來看，上游廠商股價表現比較好，下游組裝廠股價反彈幅度不高。以長期角度言，AI需求很旺，因為遞延造成的股價下跌，可以讓投資人慢慢地找時機進場。

近期表現較強勢的機器人概念股，股價配合要登場的自動化展題材有很好表現，只是相關公司評價有點偏高，要小心提前反應利多，建議見好就收。

除了AI，第3季也是手機出貨旺季，手機供應鏈族群包括光學鏡頭、PCB、聲學元件、通訊元件等，有望帶動相關零組件營收表現創下今年新高。

傳產股方面，看好重電與綠電表現，今明年在台電釋出電力設備標案挹注下，加上民間綠電持續投入，給予電力設備股長期發展機會。股價逢低可多留意。生技類股基本面最不受景氣循環影響，只是股價也難逃大盤下跌牽連，建議逢低也適度布局生技類股。

生技類股 綠電

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