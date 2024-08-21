超微強攻AI 台鏈沾光

超微（AMD）以49億美元收購雲端運算和人工智慧（AI）資料中心設備設計商ZT Systems，引起市場關注。摩根士丹利（大摩）及摩根大通（小摩）證券認為，在台廠中，鴻海（2317）、廣達、緯穎有望受惠。

大摩在最新出具的「大中華科技硬體產業」報告中指出，台廠英業達擁有ZT Systems 10%股份，並依賴ZT Systems進行機櫃與組裝業務。根據超微及大摩供應鏈訪查，GB200業務仍將如常進行。不過，雖然ZT Systems製造業務每年營收約100億美元，但由於超微仍保留本身工程師，因此長期來看這個製造部門不是太有吸引力。

超微計畫出售ZT Systems製造部門，大摩訪查發現，英業達可能有意競標該項業務，但關鍵在於價格。由於主要工程人才仍在超微內部，也許唯一亮點在於立即的機架生產能力及美國生產據點，這對希望快速進入超大規模雲端市場的新進者（如和碩、仁寶、華碩等）可能具有吸引力。

雖然目前推論仍嫌早，但據大摩了解，ZT Systems主要與微軟及Meta合作，這代表只要有潛在伺服器機架生產市占移轉到其他ODM廠，都將嘉惠台廠鴻海、廣達及緯穎。

小摩指出，這件收購案彰顯ODM廠在建造AI基礎設施扮演重要角色，不只是製造而已。此外，這也可能有利於現有的台灣AI伺服器廠。由於將被出售的製造部門欠缺設計及服務人才，新產品可能要重新獲得認證。