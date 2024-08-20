通膨低於預期降息機率增 債券基金連34周吸金
美國通貨膨脹數字低於預期，加深投資人對於美國聯準會（Fed）9月降息的預期，資金持續流入債券基金。EPFR統計，截至8月16日為止，整體債券基金已連續34周享有資金淨流入，當周吸金63.6億美元。美國債券基金同樣是連34周吸金，當周進帳102億美元。
展望後市，富達投信指出，儘管美國部分經濟數據放緩，但各項指標在最近數個月明顯轉向「軟著陸」情境。在沒有重大衰退風險的情況下，金融情勢料將漸趨寬鬆，富達維持「風險偏好」，持續加碼風險資產，但需審慎因應局勢變化。
就資產配置的角度來看，富達對股票維持小幅加碼，主要是因為成長數據放緩顯示經濟持續走向軟著陸，加上富達認為景氣循環進入中後期的觀點，代表此時可加碼風險資產。
富達對公債維持中立。隨著市場不再只聚焦於通膨，對成長力道也有所關注，存續期應該會獲得更有力的支撐。而且，在股票出現賣壓時，公債可提供分散布局的機會。
富達對信用債也維持中立，雖然整體殖利率很誘人，但由於利差已大幅收斂，資本利得空間有限，因此投資人對於承擔信用風險應抱持審慎態度。富達建議更審慎地精挑細選，並盡量在不增加存續期的前提下掌握利差投資契機。
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