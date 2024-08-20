大摩及小摩：超微收購ZT 嘉惠廣達、鴻海等台系ODM廠

超微（AMD）以49億美元收購雲端運算和人工智慧（AI）資料中心設備設計商ZT Systems，引起市場高度關注。摩根士丹利（大摩）及摩根大通（小摩）證券認為，在台廠中，鴻海（2317）、廣達、緯穎有望受惠。

大摩指出，台廠英業達擁有ZT Systems 10%股份，並依賴ZT Systems進行機櫃與組裝業務。根據超微及大摩供應鏈的訪查，GB200業務仍將如常進行。不過，雖然ZT Systems製造業務每年營收約100億美元，但由於超微仍保留本身的工程師，因此長期來看這個製造部門不是太有吸引力。

超微計畫出售ZT Systems的製造部門，大摩訪查發現，英業達可能有意競標該項業務，但關鍵在於價格。由於主要的工程人才仍在超微內部，也許該製造部門唯一的亮點在於立即的機架生產能力及美國生產據點，這對希望快速進入超大規模雲端市場的新進者（如和碩、仁寶、華碩等）可能具有吸引力。

小摩則指出，這件收購案彰顯ODM廠在建造AI基礎設施扮演重要角色，而不只是製造而已。此外，這也可能有利於現有的台灣AI伺服器廠。由於將被出售的製造部門欠缺設計及服務人才，新產品可能要重新獲得認證。

小摩認為，這次收購案將有利於廣達及鴻海，特別是廣達在微軟AI伺服器市場，以及鴻海在HGX伺服器市場；對緯穎是小利多，對緯創是中性；但可能不利於英業達，因為雖然有處分持股收益，但未來ZT Systems相關業務的不確定增加，訂單也可能有變化。