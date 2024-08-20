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電子硬體股財報超標 法人點名11檔為投資首選

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
電子硬體股第2季財報優於預期。示意圖／聯合報系資料照片
電子硬體股第2季財報優於預期。示意圖／聯合報系資料照片

拜產品組合優化及新台幣貶值，電子硬體股第2季財報優於預期，法人建議，下半年應專注於H系列AI伺服器及iPhone供應鏈，點名廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、勤誠（8210）、台光電（2383）、金像電（2368）、台達電（2308）、川湖（2059）、大立光（3008）、華通（2313）等為首選標的。

投顧法人分析，電子硬體供應鏈第2季利潤率提高主因，在於筆電及伺服器營收高於預期，尤其通用型伺服器需求回溫、AI伺服器出貨擴大，帶動散熱、電源、印刷電路板、滑軌、機殼等多數零組件廠伺服器營收占比重提高。

在組裝代工廠方面，法人預估廣達、鴻海、緯穎（6669）、英業達（2356）等第2季AI伺服器營收比重分別為，逾25%、13%至15%、逾20%、15%至20%，較前一季明顯提升。

隨通用型伺服器需求回溫，鴻海上半年相關營收年增16%、緯穎則年增雙位數，而輝達GPU供給轉佳，廠商亦預期下半年主要來自Hopper系列的AI伺服器營收成長，法人評估第4季Blackwell系列AI伺服器將小量出貨，明年第1季量產。

鴻海將成為第一家GB200 AI伺服器機櫃出貨廠商，而ODM廠均預期下半年AI伺服器出貨量逐步成長，法人提醒，AI伺服器營收成長將稀釋ODM廠毛利率表現，但散熱、電源、機構件與PCB廠則將受惠於AI伺服器需求擴張。

法人認為，GB200今年下半年出貨量有限，H100/ H200需求成長將有利於氣冷、GPU基板、滑軌、機殼廠商，包括緯創、奇鋐、川湖、勤誠等，但隨GB200伺服器需求上揚，2025年液冷需求將快速成長，嘉惠奇鋐、台達電、雙鴻（3324）、高力（8996）。

除AI伺服器外，蘋果供應鏈下半年展望正向，法人預期新機發表將推升iPhone、MacBook、穿戴裝置出貨量，帶動鴻海、大立光、新普（6121）第3季營收季增。

筆電方面，因第2季庫存回補需求墊高基期，多數ODM廠預期第3季出貨量季持平，僅華碩（2357）、和碩（4938）展望營收季增15%至20%。

AI 伺服器 營收

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