台股上漲19點 三大法人賣超15.48億元
台股20日開高走低，收在22,429.1點，上漲19.47點，漲幅0.09%，成交量3,507.88億元，三大法人賣超15.48億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超47.57億元，投信買超21.17億元，自營商賣超（合計）84.22億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.08億元，自營商（避險）賣超48.13億元。
今日權值股大多無特別表現，台積電（2330）收平盤973元，聯發科、鴻海小跌，但廣達較為強勢，收284元，漲幅逾2%。股價自5月底後一路走低的氣動元件大廠亞德客-KY大漲超過6%，站上月線，收860元；千金股方面，旭隼重回兩千元，收2,070元，漲幅逾4%，祥碩收1,715元，漲幅3.94%，自低點1,240元至今漲幅達38%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言