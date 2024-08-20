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台股上漲19點 三大法人賣超15.48億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股20日開高走低，收在22,429.1點，上漲19.47點，漲幅0.09%，成交量3,507.88億元，三大法人賣超15.48億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超47.57億元，投信買超21.17億元，自營商賣超（合計）84.22億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.08億元，自營商（避險）賣超48.13億元。

今日權值股大多無特別表現，台積電（2330）收平盤973元，聯發科、鴻海小跌，但廣達較為強勢，收284元，漲幅逾2%。股價自5月底後一路走低的氣動元件大廠亞德客-KY大漲超過6%，站上月線，收860元；千金股方面，旭隼重回兩千元，收2,070元，漲幅逾4%，祥碩收1,715元，漲幅3.94%，自低點1,240元至今漲幅達38%。

三大法人 台股 自營商

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