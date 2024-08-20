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殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

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殺出程咬金！中信金傳爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
新光金及台新金將於22日分別召開董事會。圖／聯合報系資料照片
新光金及台新金將於22日分別召開董事會。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）併購案持續受到矚目， 台新金（2887）、新光金（2888）即將在22日（本周四）召開董事會，討論兩金控換股合併計畫，但傳出中信金（2891）緊急召開臨時董事會，討論併購新光金，消息一出新光金股價尾盤急拉大漲6.31%，收11.8元，並爆出71萬張巨量。

知情人士透露，中信金緊急召開臨時董事會，討論併購新光金一事，市場關注的價格也將比台新金出價有優勢，據了解，今日董事會將通過併購案，後續就期待金管會的核准結果。

由於要趕在二家金控召開董事會之前搶親，因此中信金下午的董事會上，也將同步通過擬求親新光金的換股比例。

金管會19日證實，新光金總經理陳恩光及台新金總經理林維俊於19日上午主動赴銀行局拜會局長莊琇媛，說明雙方合併事宜，新光金、台新金預定於22日雙雙召開董事會討論合併換股一事。兩家金控皆表示不予評論，一切依公司發布的重訊為主。

中信金搶親消息一出，新光金股價應聲大漲，由平盤價11.1元急拉，一度衝上11.85元，收11.8元，強漲逾6%。台新金收18.75元，上漲0.81%，而中信金則收平盤35元。

中信金 台新金 新光金

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