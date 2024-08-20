台股小漲19點收22,429點 台積電平盤作收

台股20日收盤上漲19.47點，終場以22,429.1點作收，成交量3,507.87億元；台積電（2330）收平盤973元。

今日成交金額大且走高為：均豪（5443）、廣達（2382）、精材（3374）、新光金（2888）、鴻準（2354）、大立光（3008）、世芯-KY（3661）、晶彩科（3535）、光洋科（1785）、保瑞（6472）、光聖（6442）及祥碩（5269）；成交金額大且疲軟者有：昇陽半導體（8028）、所羅門（2359）、健策（3653）、友威科（3580）、英業達（2356）、羅昇（8374）及旺矽（6223）。

第一金投顧表示，目前點位容易遭遇套牢解套賣壓與低點進場反彈獲利調節賣壓，可挑選季報與營收持續增⻑保有基本面的公司，其餘待趨勢確立再進場也不遲，若再度失守則短線震盪難免，需慎防拉回修正風險，應謹慎控制持股水位與嚴控風險。

短期目光主軸可留意即將發布新機的蘋果概念股鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406），以及近期相對抗跌的自行車概念股巨大（9921）、美利達（9914）等。展望下半年，整體主軸仍須聚焦於AI伺服器，AI伺服器出貨暢旺，以及新款AI PC陸續問世與蘋果新一代iphone將帶入AI新應用，⻑線關注焦點仍落於AI相關商機，大盤拉回之際可留意逢低布局機會；其次，AI伺服器除硬體外仍需相關軟體支援與雲端服務廠商落地推行，雲端類股亦有電子股拉回的資金避風港效果，選股仍以基本面為首，挑選營收與獲利保有持續增⻑的公司，如適逢回檔創造出空間可考慮逢低布局，並恪守紀律居高思危，嚴控持股水位與槓桿風險。