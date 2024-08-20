顏值最高上市公司誕生 陳國和、關穎父女難得同台

日盛台駿國際租賃（6958）20日股票掛牌上市，久未公開露面的日盛企業集團總裁陳國和、夫人蔡淑媛、女兒關穎（本名陳品穎），及女婿日盛台駿副董事長暨總經理朱志威難得同台，被喻為顏值最高的上市公司家族。

日盛台駿國際租賃為第四檔股票上市的租賃股，一早以33.6元開出，最高衝到33.8元，最高漲12.5%，展開蜜月行情。