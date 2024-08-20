顏值最高上市公司誕生 陳國和、關穎父女難得同台
日盛台駿國際租賃（6958）20日股票掛牌上市，久未公開露面的日盛企業集團總裁陳國和、夫人蔡淑媛、女兒關穎（本名陳品穎），及女婿日盛台駿副董事長暨總經理朱志威難得同台，被喻為顏值最高的上市公司家族。
日盛台駿國際租賃為第四檔股票上市的租賃股，一早以33.6元開出，最高衝到33.8元，最高漲12.5%，展開蜜月行情。
陳國和1975年與霖園集團蔡萬春么女蔡淑媛結婚，育有兩女，長女陳品穎（關穎）、次女陳姿穎，每每提及女兒，陳國和的疼愛之意溢於言表。朱志威出生於美國夏威夷的香港人，183公分高，曾就讀UCLA大學、加拿大Western University的EMBA。關穎和朱志威當年結婚轟動台北商界及演藝圈，如今，倆人已結婚11年。她今年５月到菲律賓參加香港商人林建岳女兒、林恬兒的10周年結婚紀念派對，當時便在IG分享與朱志威合影，並寫上「11年的婚姻，結婚紀念日快樂，老公辛苦了」。
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