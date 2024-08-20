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台積電德國廠動土、股價開高走低 但這幾檔供應鏈上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）德國廠20日動土，董事長暨總裁魏哲家率團前往，德國總理蕭茲將與歐盟執委會主席范德賴恩也將出席力挺，台股攻季線，台積電早盤股價開高，但盤中翻黑，反而是相關供應鏈股價上漲表態，閎康（3587）、信紘科（6667）、帆宣（6196）、漢唐（2404）等都是上漲。

台積電在2023年8月8日董事會後和博世、英飛凌、和恩智浦半導體共同宣布合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC）並推動德國設廠計畫；ESMC由台積電、博世、英飛凌和恩智浦（NXP）共同在德國半導體重鎮德勒斯登合資成立，總計投資金額預估超過100億歐元，其中台積電出資約35億歐元，德國政府出資50億歐元。

依據規畫，台積電德國廠月產能約4萬片300mm（12吋）晶圓，藉由先進的FinFET技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會；ESMC目標在2027年底開始生產。

台積電德國廠20日將舉行動土典禮，德國總理蕭茲、歐盟執委會主席范德賴恩都將出席並發表演說。

台股20日開高，一度拉升至22,545.89點，上漲136.26點，站上季線，但午盤後卻曾翻黑下跌，台積電早盤以977元開出，上漲4元，但股價卻是開高走低，盤中翻黑，午盤後一度下滑至969元。

台積電股價未受德國廠動土的消息激勵，不過相關供應鏈卻是上漲表態，隨著台積電的全球布局，包括美國、日國及德國的建廠，帶動協力廠商的商機；20日包括帆宣、崇越（5434）、閎康、信紘科、漢唐等都是上漲表現。

台積電 德國

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