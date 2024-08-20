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AI再轉強勢 景順：瞄準平行運算大商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

在投資人對於美國經濟放緩和科技類股過熱的擔憂情緒日益加深下，科技股盤面在7月中旬轉為震盪，AI半導體等類股出現較大賣壓。景順全球科技基金 經理人蕭若梅指出，從供給面及需求面來看，平行運算潛力商機依舊無限。

蕭若梅表示，回顧這波市場震盪主要是美國逐漸疲軟的非農就業數據及PMI製造業採購經理人指數走弱，引發市場擔憂美國聯準會可能已經太晚降息，提高經濟衰退擔憂；另外輝達調整產品線帶來的不確定性，短線衝擊市場信心，但整體產業發展趨勢仍持續。

首先從供給面來說，雖然輝達短期調整產品線，但中長期市場並未調降營收預期；其次再從需求面看，蕭若梅表示，亞馬遜、微軟、Google及Meta等四大雲端服務商並未降低AI資料中心相關投資金額，Meta甚至再度提高投資金額，伺服器的需求仍相當強勁，依目前預估，最差狀況獲利也只是被推移3-6個月，基調並未改變。

蕭若梅指出，未來將是一個萬物聯網、平行運算的新世代，即使科技股短線市場修正，基於供給及需求面仍穩定，新的應用可望持續推出，投資人想要參與AI趨勢，就必須軟硬體雙管齊下，全球布局。

虛實整合交錯應用，專業分工全球布局一直是景順全球科技基金的投資策略，基金伴隨全球科技產業起飛，擁有27年長期投資經驗，歷經長期多空淬鍊，是境內成立最悠久全球科技型基金，統計至今年7月底，成立至今績效達774.28%。

順全球科技基金投資聚焦跨關鍵領域技術公司，融合包括AI人工智慧、AR/VR元宇宙、Automation自動化機器人、Autonomous Vehicle電動車及Alternative Clean Tech氣候科技等5A不同關鍵科技次產業，掌握平行運算時代下的產業大商機。此外，為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，除了累積級別外，也提供M8美元月配及M8台幣月配級別，提供投資人多一項配息選擇。

AI 美國聯準會

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